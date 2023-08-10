Сила есть — ума бы надо

Центр развития гуманитарных технологий «Новая эра» опубликовал результаты исследования «Образ России в представлении молодежи», проведенного в рамках проекта «Лаборатории мысли». Согласно этим данным, молодые россияне (студенты либо выпускники вузов) наиболее часто ассоциируют современную Россию с явлениями, связанными с силой, страхом и традициями. В числе таких образов респонденты припоминали Ивана Грозного, автомат Калашникова и Кощея Бессмертного. Идеальную Россию будущего опрошенные преимущественно ассоциируют с иными ценностями — развитием, красотой и свободой. В умах образованной молодежи им соответствуют образы космической ракеты, небоскребов и Петра Первого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

В исследовании, проведенном с помощью фокус-групп, принял участие 101 человек: в основном студенты и выпускники вузов, а также молодые ученые в возрасте от 18 до 35 лет. Респондентам представили 15 рядов символов (правители, цвета, деревья, животные, музыкальные жанры и пр.) и попросили указать те, которые ассоциируются с современной Россией и с идеальным образом России будущего. Вместе с символами респондент называл от одной до трех поясняющих ассоциаций-тегов (сила, справедливость, свобода и др.). Нестандартную методику исследователи обосновали необходимостью «преодолеть скованность респондентов и купировать их потребность предоставлять социально одобряемые ответы». При этом авторы указали на необходимость «изучать данные комплексно, не акцентируя внимание только на наиболее ярких показателях и ассоциациях».

Самым часто встречающимся тегом, описывающим современную Россию, стала «сила» — 109 упоминаний. Эту характеристику припоминали, ассоциируя страну с памятником «Родина-Мать» (20,8% ответов в категории «Если Россия — скульптура, то какая?»), медведем (35,6% в категории «животное»), Иваном Грозным (23,8% в категории «исторический деятель») и Иосифом Сталиным (22,8% в той же категории).

Другими тегами-лидерами в описании современной России стали «война» (45 упоминаний), «страх» (39), «мощь» (31) и «традиции» (29). Замкнули список «борьба», «единство», «простота» и «хитрость» — по 16 упоминаний. Эти характеристики родились, когда респонденты упоминали Кощея (19,8% в категории «сказочный персонаж») и Колобка (14,9%), исторические реконструкции (30,7% в категории «хобби»), картины «Бурлаки на Волге» (22,8%) и «Девятый вал» (14,9%). Тремя символами современности участники назвали автомат Калашникова (14,9%), матрешку (12,9%) и межконтинентальную баллистическую ракету либо атомную подводную лодку (9,9%).

Образ идеальной России будущего респонденты связали с развитием (101), красотой (83) и свободой (81). Эти теги участники привели, вспоминая Петра Первого,— 35,6% ответов в категории «Если идеальная Россия будущего — исторический деятель», небоскребы (24,8% в категории «здание») и Илью Муромца (36,6% ответов в категории «сказочный герой»). Также идеальная Россия среди прочего ассоциируется у опрошенных со спокойствием (59), прогрессом (52), технологиями (41) и наукой (36). Символами желанного будущего респонденты назвали космическую ракету (22,8%), крылья жар-птицы (14,9%) и атомный ледокол (13,9%).

«Исследование действительно объективно,— прокомментировал “Ъ” его результаты генеральный директор "Новой эры" Александр Шабалтин.— Там есть моменты, которые могут огорчать: обидно, что молодежь так смотрит на некоторые вещи, но это действительно то, как она думает». Господин Шабалтин подчеркнул, что использованная методология как раз была призвана «дать честный взгляд»: «Те структуры, которые заинтересованы в развитии нашей страны, должны учитывать эти образы у молодежи и дальше с ними работать».

Вместе с тем эксперт предостерег от однозначных трактовок ответов, связанных с упомянутыми образами: «Возьмем исторического деятеля: лидеры у нас Иван Грозный и Сталин — для одних они были положительными героями, для других — негативными. Они в лидерах, но в лидерах они не потому, что это плохо, и не потому, что это хорошо, а потому что разные люди выводят их в свой ответ и говорят: "У меня такой образ нынешней России"». Потому, по мнению исследователя, важно изучить ассоциации комплексно и смотреть не только на наиболее яркие ассоциации, но и на «мелкие, которые тоже являются частью многослойного образа». «У молодежи очень светлый взгляд на будущее своей страны: она желает ей развития, прогресса, созидания. Очень важно сохранять такой настрой и претворять его в жизнь»,— резюмировал господин Шабалтин.

Политолог Петр Милосердов отмечает, что подобные исследования лежат в плоскости психосемантики — раздела науки на стыке социологии и психологии, который занимается выяснением «того, что думают люди, через образы». «Это выглядит как шаманство, но за всем этим стоит серьезный математический аппарат. Это реально работающий метод, если проводить исследование грамотно, учитывая, что они дорогостоящие»,— поясняет эксперт. Он также напоминает, что в России процент отказов от участия в политических опросах составляет более 90%, поэтому невозможно подтвердить классическими социологическими исследованиями выводы «Новой эры» о разрыве между популярными тегами, обозначающими современную Россию и идеальную Россию. Тем более что российская политическая социология, по убеждению господина Милосердова,— это чаще всего «кривое зеркало», когда «плохо обученные и плохо мотивированные интервьюеры спрашивают равнодушных людей о том, что им неинтересно».

Григорий Лейба, Ксения Веретенникова