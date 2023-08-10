Демография шагает назад

В ближайшие годы в Санкт-Петербурге продолжит падать рождаемость, следует из прогноза социально-экономического развития города, подготовленного администрацией Петербурга. Так, в 2023 году ожидается снижение числа новорожденных на 9%, до 46,8 тыс., против 51,3 тыс. в прошлом году. В Смольном тенденцию связывают со «старением материнства» и «демографическими ямами». Социологи же полагают, что демографический упадок обусловлен психологической напряженностью из-за коронавирусной пандемии и напряженной геополитической обстановки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2000 году в Петербурге четверть от общего количества рождений приходилась на женщин в возрасте 30 лет и старше, к 2020 году их число составило 62,3%

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В 2000 году в Петербурге четверть от общего количества рождений приходилась на женщин в возрасте 30 лет и старше, к 2020 году их число составило 62,3%

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В комитете по экономической политике и стратегическому планированию рассказали, что в 2021 году количество родившихся уменьшилось на 3,9% по сравнению с предыдущим годом — 53,3 тыс. родившихся. В 2022 году в Петербурге родилось на 5% детей меньше, чем годом ранее,— 50,6 тыс., отчитались в комитете по здравоохранению города. Согласно базовому варианту прогноза Смольного, в текущем году ожидается 46,8 тыс. родившихся. В консервативном варианте это число может составить 44,4 тыс., в целевом — 51,6 тыс.

Сокращение рождаемости в 2021–2022 годах в комитете аргументируют распространением коронавирусной инфекции COVID-19. «Произошло изменение тренда, связанное с недостаточно высокими репродуктивными установками населения, стремлением откладывать рождение детей, что приводит к выраженной тенденции старения материнства»,— объясняют спад рождаемости в прогнозе. Его также связывают с «демографическими ямами», в том числе с 1990-ми годами. В комитете полагают, что в ближайшие годы средний возраст матери возрастет и женщины «будут рожать за пределами рассматриваемого горизонта планирования». Так, в 2000 году в Петербурге лишь четверть от общего количества рождений приходилась на женщин в возрасте 30 лет и старше, к 2020 году их число составило 62,3%.

На спад рождаемости всегда влияет ряд факторов, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Прежде всего, речь идет о психологическом аспекте нашего времени. Сейчас далеко не позитивные времена, далеко не позитивные настроения. Популярны разговоры о якобы грядущей ядерной войне, а депутаты Государственной думы говорят, что мы стоим на пороге большой войны. И ощущение, что пора готовиться к массовой мобилизации, не подталкивает к увеличению семьи. Вдруг детей будет некому воспитывать»,— рассказал господин Солонников. По его словам, в первую очередь на молодых семьях сказывается информационная напряженность, а выход из сценария демографического спада возможен в случае, если это напряженность «схлынет».

Прекратить сокращение рождаемости, которое длится с 2017 года, может улучшение условий жизни молодых семей, полагает политолог. «Рост цен на жилье, опережающий рост заработных плат, падение реальных доходов домохозяйств и неспособность позволить себе то, что можно было несколько лет назад,— это объективная реальность. Государство может заниматься определенной политикой, помогать, предоставлять выплаты именно для молодых семей, но прежде всего нужно повышать общий уровень благосостояния. В наших условиях меры поддержки не являются ключевым фактором повышения рождаемости. Когда экономика позитивно развивается и есть ощущение, что это долгосрочная ситуация, детей становится больше»,— заключил господин Солонников.

Как следует из прогноза социально-экономического развития, падение рождаемости будет сохраняться как минимум до 2025 года. По базовому его варианту в 2025 году в Петербурге ожидают 45,1 тыс. родившихся, по целевому — 50,4 тыс. При этом в Смольном отмечают, что динамика снижения демографии замедляется: в 2017 году родилось на 6 тыс. детей меньше, чем годом ранее, а в 2021 — на 2 тыс. «Это позволяет предполагать сохранение данного тренда в будущем и выход в перспективе на тенденцию роста»,— считают в комитете по экономической политике и стратегическому планированию.

Демографическая ситуация в городе не улучшается шесть лет подряд. Согласно данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Петербургу и Ленинградской области (Петростат), количество новорожденных падает с 2017 года. Пик рождаемости в регионе был отмечен в 2016 году — тогда на свет появилось 72,7 тыс. младенцев. На следующий год количество рожденных детей упало на 8,5% — до 66,5 тыс. С 2019 года смертность в городе стала превышать рождаемость. При этом в начале июля губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о намерении повышать демографию в регионе в 2023–2025 годах за счет увеличения оказываемой медицинской помощи в этом вопросе. Всего на проект по наращиванию показателей рождаемости планируют выделить 14,3 млрд рублей. Однако это на 11% меньше, чем было выделено на аналогичные нужды годом ранее.

Полина Пучкова