В Петербурге стали меньше рожать

В 2022 году в Санкт-Петербурге родилось на 5% детей меньше, чем в 2021-м. Согласно данным Петростата, рождаемость в городе падает уже шесть лет. При этом увеличивается смертность, что приводит к естественной убыли населения. Всего в Петербурге проживает более 5,36 млн человек. По мнению социологов, спад рождаемости связан с демографической ямой, а также с экономической и политической ситуацией в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2022 году в Петербурге, по оперативным данным (на 25 декабря) комитета по здравоохранению города, родилось 50 626 детей. Это на 5% меньше по сравнению с 2021 годом: тогда родилось 53 347 малышей.

Согласно статистическим данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленобласти (Петростат), количество новорожденных сокращается с 2017 года. Пик рождаемости пришелся на 2016 год, когда родилось 72,7 тыс. детей. Уже в следующем году на свет появилось 66,5 тыс. младенцев, что на 6200 малышей (или 8,5%) меньше по сравнению с 2016-м.

При этом начиная с 2019 года смертность превышает рождаемость, что приводит к естественной убыли населения. По информации Петростата, за девять месяцев 2022 года численность населения сократилась на 11 112 человек. В 2021 году убыль населения составила 30,7 тыс. человек. По последним данным, в Петербурге проживает чуть более 5,36 млн человек

На спад рождаемости влияет несколько факторов, считает директора Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Россия находится в демографической яме по количеству населения детородного возраста, созданной в 1990-х. Сокращение рождаемости в начале 2020-х годов — известный факт, о котором говорили демографы. И это падение будет продолжаться»,— отмечает эксперт. Кроме этого, по мнению господина Солонникова, на демографическую ситуацию влияет экономическое положение страны последних лет и политическое — этого года. «Два года экономика страны находилась не в лучшем состоянии из-за пандемии и, как следствие, экономического кризиса. Доходы домохозяйств падают, ощущение нестабильности растет — это причины, которые сказываются на рождаемости»,— объясняет эксперт. По его мнению, в 2022 году на решение семьи родить ребенка влияет также политическая ситуация. «Специальная военная операция (СВО), политическая неуверенность — психологические факторы, из-за которых рождаемость сокращается,— прокомментировал Дмитрий Солонников.— Определенный процент населения уехал из Петербурга, часть молодых мужчин отправилась в зону СВО. А это как раз та часть жителей города, которая могла бы участвовать в воспроизводстве населения. Оставшиеся граждане находятся в политически подвешенном состоянии, поэтому не могут планировать создание семьи на несколько лет вперед».

Увеличения рождаемости из-за совокупности всех факторов в ближайшие годы не будет, считает эксперт. «Всплеск рождаемости может произойти на психологической эйфории — радость за победы, гордость за страну, надежда на светлое будущее. Улучшение демографии — задача федерального, а не регионального уровня. Возможности городской власти — удержать ситуацию на нынешнем уровне, оказывая социальную поддержку при рождении ребенка и многодетным семьям»,— заключает Дмитрий Солонников.

При этом в декабре депутаты Законодательного собрания города приняли законопроект, оптимизирующий, в том числе, социальные выплаты многодетным семьям (см. «Ъ-СПб» от 22.12.2022). Согласно новым правилам, некоторых пособий с этого года могут лишиться около 40% семей.

Надежда Ярмула