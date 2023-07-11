Поддержка семей идет по синусоиде

В 2023 году из бюджета Петербурга на финансовую поддержку семей при рождении ребенка в Санкт-Петербурге направят 14,3 млрд рублей. Это на 11% меньше, чем было выделено на аналогичные нужды в 2022 году — 16,1 млрд рублей. В проекте бюджета на 2024 год предусмотрено выделение 15,135 млрд рублей. Эксперты, впрочем, отмечают, что на рождаемость влияет не столько финансовая поддержка, сколько геополитическая и экономическая обстановка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2023 году из бюджета Петербурга на финансовую поддержку семей при рождении ребенка в Санкт-Петербурге направят 14,3 млрд рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В 2023 году из бюджета Петербурга на финансовую поддержку семей при рождении ребенка в Санкт-Петербурге направят 14,3 млрд рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В начале июля на совещании с членами правительства губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о развитии проекта по повышению рождаемости в регионе в период 2023–2025 годов. В рамках этой программы правительство намерено улучшать репродуктивное здоровье граждан за счет увеличения оказываемой медицинской помощи в данном вопросе и создания большего количества кабинетов женской консультации.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой комитета социальной политики администрации города, общий объем бюджетных средств, который будет выделен семьям в связи с рождением и воспитанием ребенка, составляет 13,6 млрд. Остальные деньги в размере 667,8 млн рублей будут потрачены на экстракорпоральное оплодотворение страдающих от бесплодия. Всего в течение года запланировано 4384 цикла такого рода оплодотворения за счет обязательного медицинского страхования. Эта программа реализуется в рамках соглашения с Министерством труда для реализации регионального проекта о финансировании семей при рождении ребенка.

Таким образом, в текущем году на реализацию проекта по повышению рождаемости в Петербурге было выделено 14,3 млрд рублей, в отличие от прошлого года, когда на аналогичные аспекты поддержки семьи было выделено 16,1 млрд рублей. В 2024 году на эти же цели в проекте бюджета предусмотрено выделение 15,135 млрд рублей.

Политолог Дмитрий Солонников считает, что уменьшение бюджета на финансирование семьи при рождении ребенка в этом году может быть связано с тем, что текущий год выдался для граждан Петербурга менее «шокирующим», чем предыдущий. В 2022 году люди ожидали больших проблем и нестабильности в регионе, поэтому правительство должно было предоставить своим гражданам дополнительную помощь для урегулирования настроений общественности и помочь петербуржцам пережить «шоковое состояние», полагает эксперт. Но в связи с тем, что сейчас ситуация стабилизировалась по сравнению с прошлым годом, такая поддержка уже не нужна и ее объемы сокращены.

Однако сокращение финансовой поддержки граждан не должно радикально сказаться на демографической ситуации в регионе, считает политолог. Он полагает, что демография волнообразна и одним из главных факторов рождаемости является общественное настроение.

«Если люди верят в лучшее и настроены оптимистично касательно будущего страны, то демография будет показывать положительный результат; но если у граждан нет уверенности в завтрашнем дне и друг в друге, то рождаемость, соответственно, будет падать»,— говорит господин Солонников.

На данный момент внешнеполитическая ситуация в стране все еще остается недостаточно стабильной, чтобы демонстрировать положительный демографический результат, добавляет он. Поэтому делать какие-либо прогнозы касательно рождаемости в регионе бессмысленно. По-настоящему оценить ситуацию с дальнейшей демографией в Петербурге будет возможно только после окончания специальной военной операции, так как боевые действия и внешняя политика страны крайне серьезно влияют на город и его граждан, уверен Солонников.

Ранее, в декабре 2022 года, партии КПРФ, «Справедливая Россия» и «Яблоко» выступили против законопроекта, инициатором которого стал губернатор Александр Беглов. Согласно проекту губернатора, в «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» были внесены правки, направленные на сокращение выплат матерям с детьми, если семья не соответствует определенным критериям — например, если доход ее членов в 1,5 раза превышает прожиточный минимум. Таким образом около 40% многодетных семей лишились социальных выплат из-за правок в правилах их предоставления.

Полина Кузнецова