Бывший мэр Димитровграда Андрей Большаков арестован по делу о взятке

Ленинский районный суд Ульяновска арестовал на два месяца экс-мэра Димитровграда Андрея Большакова по обвинению во взятке, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на суд. Гордума отправила господина Большакова в отставку в связи с утратой доверия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Большаков

Фото: из личного архива Андрея Большакова Андрей Большаков

Фото: из личного архива Андрея Большакова

Против Андрея Большакова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 7 октября 2023 года включительно»,— сообщили в суде.

Депутаты думы Димитровграда проголосовали за отставку Андрея Большакова в связи с утратой доверия, сообщили в пресс-службе администрации города. За его отставку проголосовали 22 депутата, один воздержался.

Врио главы Димитровграда избран первый замглавы города Дмитрий Цивилев. Депутаты поддержали его кандидатуру единогласно.

Андрей Большаков был задержан 8 августа. Очевидцы говорили, что он не захотел выходить из автомобиля и заблокировался в нем, силовикам пришлось стрелять в воздух, затем тот открыли дверь. Разбив стекло, они положили господина Большакова на асфальт.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Мэру не дали отсидеться в машине».

Олеся Павленко