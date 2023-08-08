В Ульяновской области задержаны советник губернатора и мэр Димитровграда

Во вторник утром в Ульяновской области в ходе спецоперации ГСУ СКР был задержан советник губернатора Ульяновской области Алексея Русских Игорь Эдель. Также задержан был мэр Димитровграда Андрей Большаков. Губернатор Алексей Русских уже пообещал уволить его по утрате доверия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Игорь Эдель (в центре) Фото: пресс-служба губернатора Ульяновской области Фото: Телеграм канал Андрея Большакова Следующая фотография 1 / 2 Игорь Эдель (в центре) Фото: пресс-служба губернатора Ульяновской области Фото: Телеграм канал Андрея Большакова

Как сообщил «Ъ» источник, близкий к правоохранительным органам, господин Эдель был задержан с поличным при получении взятки в особо крупном размере от представителей московской строительной компании. Информацию подтвердил и второй источник. Официально правоохранительные органы задержание советника не комментировали.

Одновременно с Игорем Эделем был задержан его помощник Дмитрий Смирнов. Игорь Эдель (член КПРФ) был назначен заместителем губернатора Ульяновской области в июле 2021 года, а затем переведен на пост первого заместителя губернатора. Он занимался координацией работы администрации губернатора и облправительства, курировал нацпроекты, масштабные строительные проекты, вопросы градостроительства, исполнял персональные поручения губернатора. В мае этого года Игорь Эдель покинул пост первого вице-губернатора в связи с ликвидацией должности и оптимизацией штата, перешел на пост советника губернатора, продолжая заниматься прежним кругом задач. По неофициальной информации, переход мог быть связан с тем, что уже тогда господин Эдель попал под пристальное внимание силовиков.

В это же утро в Димитровграде в своем автомобиле во дворе администрации был задержан мэр города Андрей Большаков. По информации очевидцев, он не пожелал выходить из автомобиля и заблокировался в нем, силовикам пришлось стрелять в воздух, затем они открыли дверь. Разбив стекло, они положили мэра на асфальт. По предварительной информации, Андрею Большакову также предъявляют получение взятки. Собеседники «Ъ» отмечают, что задержание Андрея Большакова проходило в рамках той же спецоперации. Всего было задержано около 10 человек.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских после появления информации о задержании, написал в своем Telegram-канале, что «при порочащих обстоятельствах работники силовых структур задержали главу города Андрея Большакова». Глава региона отметил, что уволит Андрея Большакова. «К Большакову было много вопросов и претензий с нашей стороны. Многочисленные проблемы горожан оставались без внимания. Мы не будем ждать следствия и суда. Считаю, что факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить его по утрате доверия»,— написал губернатор.

Сергей Титов, Ульяновск