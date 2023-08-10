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Оборонного поля ягоды

«Брусника» застроит территорию бывшего автомобильного завода

Уральская компания «Брусника» планирует заняться строительством на бывшей территории обанкротившегося ОАО «5-й Центральный автомобильный ремонтный завод» в Екатеринбурге. В этом районе девелопер уже ведет строительство своего ЖК. Как отметили в администрации города, земельный участок по обращению компании-застройщика переводят из зоны производственно-коммунальных объектов в зону для строительства многоэтажного жилья. В самой компании подтверждают, что выкупили площадки бывшего завода, но о дальнейших планах пока не рассказывают, ссылаясь, что пока идет подготовка градостроительной документации.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Уральский девелопер «Брусника» планирует застроить площадку бывшего оборонного предприятия 5-й Центральный автомобильный ремонтный завод (5-ЦАРЗ) в границах ул. Расточной — Монтажников — Маневровой — Билимбаевской. Как указано на сайте городской администрации, земельный участок в районе Старой Сортировки (Железнодорожный район Екатеринбурга) переводят из зоны ПК-1 (зона производственно-коммунальных объектов) в Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки). Речь идет о пяти земельных участках общей площадью больше 150 тыс. кв.м.

В мэрии Екатеринбурга «Ъ-Урал» пояснили, что разрабатывается документация по планировке территории, согласно реализации решений генерального плана до 2045 года. Кроме того, вопрос об установлении территориальной зоны Ж-5 был рассмотрен на комиссии по правилам землепользования и застройки на основании обращения ООО «Специализированный застройщик “Кульман”».

Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, бенефициары компании «Кульман» — «Экспресс-Максимум» (принадлежит основателю «Брусники» Алексею Круковскому) и компании «Брусника. Строительство и девелопмент». В «Бруснике» «Ъ-Урал» подтвердили информацию, что выкупили участок. «Эту площадку мы приобрели в 2022 году. Сейчас занимаемся оформлением и согласованием граддокументации»,— прокомментировали в компании. О дальнейших планах по использованию земли там пока не сообщили.

Отметим, что в этом же районе у «Брусники» есть другой крупный проект — недавно застройщик начал возводить жилой квартал «Депо» в границах улиц Таватуйской — Сортировочной — Пехотинцев. Помимо «Брусники», в этом же районе площадку Виншампанкомбината (ЕВШК) будет осваивать компания «Астон».

Как указано в сервисе Kartoteka.ru, 5-ЦАРЗ ликвидирован вследствие банкротства. Завод занимался техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств, им владело Министерство обороны РФ. Как писало издание РБК, завод был создан в 1945 году. В 2008 году преобразован из ФГУП в открытое акционерное общество. Вместе с остальными 45 авторемонтными предприятиями Минобороны РФ завод вошел в состав ОАО «Спецремонт», подконтрольного ОАО «Оборонсервис». Банкротство 5-ЦАРЗа началось в декабре 2017 года

Еще в 2019 году издание сообщало со ссылкой на бывшего сотрудника, что завод уже хотели продавать еще несколько лет назад. «Нас готовили к продаже. В 2011–2012 году приезжали представители застройщиков, фотографировали территорию, запрашивали документы. Успели провести оценку. Хотели выставить целиком военный городок: наш завод, железнодорожную бригаду. После скандала, связанного с “Оборонсервисом”, все прекратилось, документы на продажу якобы потерялись, началась проверка»,— рассказывает один из бывших работников 5-ЦАРЗа изданию.

В администрации города «Ъ-Урал» уточнили, что разрешение на строительство застройщику на этой территории еще не выдавалось.

Мария Игнатова

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