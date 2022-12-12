Сбербанк на 7,3 млрд рублей профинансировал строительство ЖК на Сортировке

Сбербанк профинансировал строительство первых трех очередей жилого квартала «Депо» в районе Старой Сортировки Екатеринбурга. Общая сумма кредитных линий, предоставленных компании «Брусника», составила 7,3 млрд руб. Жилье появится на месте бывшего завода «Электротранс», который занимался ремонтом электротранспорта.
Квартал «Депо» расположен в границах улиц Пехотинцев — Таватуйская — Сортировочная — Новая (проектируется). Там построят комплекс общей площадью 280 тыс. кв. метров, а также проведут благоустройство прилегающей территории. Мастер-план проекта предполагает возведение семи жилых домов и детского сада на 300 мест.
По словам заместителя председателя Уральского банка Сбербанка Александра Нуйкина, основным направлением сотрудничества Сбербанка и Брусники является строительство жилых комплексов в Тюмени, Новосибирске, Екатеринбурге, Сургуте, Кургане, Москве и Московской области.
Как ранее сообщал «Ъ-Урал», площадь квартир начинается от 19 кв. м, при этом одну из них назвали «Квартира короля Сортировки», его площадь составит 144,9 кв. м, стоимость от 12,4 млн руб. Сдать ЖК планируют в августе 2025 года. В планах также вывести на поверхность реку Ольховку, обустроить набережную, построить площадь с фонтаном. Компания приступила к строительству.