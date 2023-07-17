На месте Виншампанкомбината построят 32-х этажные дома на 6,6 тысяч человек

Проект планировки территории в районе улицы Пехотинцев — переулка Проходного на месте Виншампанкомбината (ЕВШК) вынесли на общественные обсуждения. Согласно документам, опубликованным на сайте администрации Екатеринбурга, до 2033 года здесь хотят построить комплекс многоэтажных многоквартирных жилых домов переменной этажности, с жилой площадью 200 тыс. кв. м. Напомним, проект реализовывает уральская компания «Астон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект застройки на площадке виншампанкомбината представлял в 2022 году на форуме 100+ TechnoBuild

Фото: Проектная документация Проект застройки на площадке виншампанкомбината представлял в 2022 году на форуме 100+ TechnoBuild

Фото: Проектная документация

Дома на территории завода будут от 9 до 32-х этажей. Население проектируемой территории на расчётный срок составит 6,6 тысяч человек. Предполагается, что больше 600 человек смогут найти работу внутри нового квартала. «Требуется комплексное развитие территории как полноценного квартала, отвечающего современным требованиям»,— указано в документах. 7,4 тыс. кв. м займут встроенно-пристроенные помещениями общественного назначения.

Проект реализуют в четыре очереди строительства. Так, на первом этапе хотят построить 43,1 тыс. кв. м жилья, инженерную и транспортную инфраструктуру, дошкольную образовательную организацию на 300 мест. На втором этапе построят – 37 тыс. кв. м жилья, третьем – 77 тыс. кв. м. а на четвертом – 42,8 тыс. кв. м жилья.

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Потребность в детских садах составит 367 мест, в общеобразовательных школах — 761 место. Проектом планировки предусмотрено размещение детсада в центре квартала. Потребность в школьных местах планируют закрыть за счет школ, которые находятся рядом. Предлагается реконструировать с увеличением вместимости на 1 тыс. мест школу №183 на ул. Пехотинцев, 4а. Также проектом предлагается реконструкция с увеличением вместимости на 600 мест школы №4 с углубленным изучением отдельных предметов на ул. Пехотинцев, 15.

Авторы проекта рассчитали, что для нового квартала необходимо будет 2,1 тыс. мест хранения автомобилей. Эту потребность предлагается решить следующим образом: 979 мест разместить в двух многоуровневых автостоянках; 143 места на плоскостных наземных автостоянках в границах проектирования; 84 места на платных плоскостных наземных автостоянках в территориях общего пользования; 1064 места за пределами границы проектирования, в 800 м.

ЕВШК был основан в 1934 году. Сначала он выпускал сухие вина, с 1969 года начал производство шампанских вин, в том числе «Советского шампанского» (до 2005 года), впоследствии — «Российского шампанского». Также выпускал водку различных марок. В 2016 году ЕВШК аннулировал свои лицензии на производство алкоголя и прекратил работу. Позже компанию признали банкротом, конкурсное производство было завершено в 2021 году. В последние годы работы 100% акций завода принадлежало московскому ОАО «ТК “Алко-трейд”».

Общественные обсуждения по данному проекту будут идти до 4 августа. Оставить свои замечания и предложения можно на сайте до 24 июля.

О застройке территории стало известно весной прошлого года. Изначально подготовкой территории в районе Новой Сортировки занималась компания владельцев ТРЦ «Гринвич» Игоря Заводовского и Константина Погребинского.

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