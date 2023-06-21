Пентагон ошибся на $6 млрд в оценках предоставленной Украине помощи

Минобороны США на $6,2 млрд переоценил военную помощь, направленную Украине за время военного конфликта с Россией, сообщила представитель ведомства Сабрина Сингх. По ее словам, ошибка связана с разным методом оценки стоимости вооружений.

«Мы подтвердили, что окончательная переоценка за 2023 финансовый год составила $3,6 млрд, а за 2022 финансовый год — $2,6 млрд, что дает общую сумму $6,2 млрд»,— сказала госпожа Сингх на брифинге (цитата по ТАСС).

При оценке вооружения и оборудования, переданного Украине, часто использовалась стоимость замещения оружия и боеприпасов на складах Пентагона, пояснила Сабрина Сингх. Она дополнила, что теперь для оценки используется первоначальная закупочная цена с учетом снижения стоимости по мере старения вооружения и оборудования.

Госпожа Сингх отметила, что излишняя сумма вернется «в копилку денег, которые мы выделили» для будущих поставок вооружения Украине со складов Минобороны США.

Ранее в Пентагоне сообщали, что на военную помощь Украине с начала российской военной операции в феврале 2022 года было направлено более $40 млрд. В середине мая Politico писало, что из одобренного Конгрессом США в декабре 2022 года пакета помощи в $48 млрд осталось около около $6 млрд.

Олеся Павленко