ЦБ: спрос на наличные в июле привел к оттоку из банков 0,4 трлн рублей

Спрос на наличные привел к оттоку денег из российских банков на сумму 0,4 трлн руб. в июле, сообщил ЦБ в информационно-аналитическом комментарии (.pdf).

«Спрос на наличные деньги в июле привел к оттоку из банков 0,4 трлн рублей. Банк России учитывает динамику наличных денег при определении параметров своих основных аукционов с банками»,— говорится в комментарии ЦБ.

«РИА Новости» со ссылкой на данные Банка России сообщило, что объем наличных рублей на руках у россиян по итогам полугодия впервые превысил 16 трлн руб.

Ранее ЦБ сообщал, что объем наличных денег в обращении в июле составил 388,7 млрд руб. и вырос почти в четыре раза год к году. По данным Банка России, в июле рубль ослаб к доллару на 2,3%. В начале августа курс доллара к рублю начал резко расти. Сегодня, 9 августа, впервые с марта 2022 года курс доллара превышал 98 руб., а курс евро — 107 руб.

Эрдни Кагалтынов