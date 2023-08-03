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Коммерсантъ FM
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Спрос на наличные в июле вырос почти в четыре раза год к году

Объем наличных денег в обращении в июле составил 388,7 млрд руб., что в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Показатель немного снизился по отношению к июню, но тогда нетипичный спрос объяснялся мятежом частной военной компании «Вагнер», из-за которой россияне за день сняли 100 млрд руб.

Статистику публикует Центробанк. За январь—июнь объем наличных в обращении вырос на 1,48 трлн руб., с учетом июля — примерно на 1,9 трлн руб. За весь 2022 год рост составлял 2,24 трлн руб.

Опрошенные РБК эксперты предположили, что нетипичный рост спроса на наличные связан с отпускным сезоном «в новой реальности» и расчетами наличными в новых регионах. Так, экономист по России и СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софья Донец и руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Егор Кривошея отметили, что для поездок за границу туристам нужны наличные из-за сложностей в условиях санкций. Госпожа Донец допускает, что еще одним фактором может быть «растянутое "послевкусие" июньских событий». Управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин считает, что расчеты наличными в новых регионах «более распространены». Однако, по его мнению, наблюдается «нетипичная тенденция, за которой стоит следить».

Леонид Уварчев

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