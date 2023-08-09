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Коммерсантъ FM
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Курс доллара на бирже превышал 98 рублей

Курс доллара на торгах Московской биржи на некоторое время поднимался выше 98 руб. впервые с марта 2022 года. В 16:34 мск валюта торговалась по курсу 98,0725 руб., затем произошло снижение.

Курс евро в ходе торгов превышал 107 руб. (в 16:29 мск курс составлял 107,8650 руб., затем произошло снижение), европейская валюта не поднималась также с конца марта прошлого года.

На первой неделе августа курс доллара на бирже впервые с марта 2022 года превышал 96 руб., курс евро — отметку 106 руб. Динамика обусловлена дефицитом предложения валюты на фоне сокращения экспорта, а также сезонным высоким спросом на нее.

По информации Bloomberg, в 2023 году рубль ослаб по отношению к доллару на 23%. Согласно подсчетам издания, рубль оказался в тройке валют с худшими показателями среди развивающихся рынков — в одном ряду с турецкой лирой и аргентинским песо.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Подробнее — в материале «Ъ» «Над рублем августеют тучи».

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