«РИА Новости»: объем наличных рублей «на руках» превысил 16 трлн руб.

Объем наличных рублей «на руках» у россиян по итогам полугодия впервые превысил 16 трлн руб. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на данные Банка России. Начальник аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего утверждает, что годовой темп роста запаса наличных стал рекордным с апреля 2021 года.

«На конец первого полугодия — на 1 июля — запас наличных рублей у россиян вырос за год на 26,3%, до 16 трлн руб. Это самый высокий темп роста после 1 апреля 2021 года»,— рассказал господин Осадчий. По его словам, это связано с ростом расходов федерального бюджета и финансированием дефицита бюджета за счет «печатного станка».

Эксперт отметил, рост объема наличных рублей у населения усиливает инфляционные риски, тогда как повышение ключевой ставки приводит к росту процентных ставок по вкладам в рублях и снижает темп роста запаса наличных.

В июле Банк России повысил ключевую ставку впервые с сентября прошлого года — до 8,5% годовых. Зампред ЦБ Алексей Заботкин допустил, что ключевую ставку могут повысить уже на следующем заседании совета директоров — 15 сентября.

Анастасия Ларина