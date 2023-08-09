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Коммерсантъ FM
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Губернатор Севастополя Развожаев уволил главу госучреждения за покупку Citroen

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что глава ГАУ «Государственная экспертиза Севастополя», в котором собирались закупить автомобиль Citroen для чиновников за 12 млн руб., ушел в отставку. По его словам, другие связанные с этой закупкой чиновники также скоро будут уволены.

Михаил Развожаев

Михаил Развожаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Михаил Развожаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Закупка отменена. Руководитель учреждения ушел в отставку. Те, кто готовили для него эти решения, также последуют за ним»,— написал господин Развожаев в своем Telegram-канале.

Михаил Развожаев надеется, что это станет «уроком для всех севастопольских чиновников». «Надо включать голову, прежде чем про себя любимых думать», написал он.

Накануне господин Развожаев сообщил, что отменил госзакупку в лизинг автомобиля Citroen для «Государственной экспертизы» города по начальной цене в 12 млн руб. Он также пообещал уволить тех, кто решил купить автомобиль.

3 августа президент России Владимир Путин заявил, что российские чиновники должны пересесть на отечественные автомобили. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты перейдут на «Москвичи», «Лады», «Аурусы», а позднее и на «Волги». По его словам, депутаты согласились пересесть на отечественные авто осенью.

Олеся Павленко

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