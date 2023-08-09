СКР не нашел подтверждения версии с атакой БПЛА на завод в Сергиевом Посаде

Старший помощник руководителя подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий сообщила, что информация об атаке беспилотника на территорию Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде не подтверждается. По ее словам, на месте ЧП находятся специалисты, которые установят причину взрыва.

По информации источников ТАСС в экстренных службах, причиной взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде стал человеческий фактор. По данным «РИА Новости», к ЧП привело нарушение технологического процесса.

По данным «Ъ», взрыв произошел на складе с пиротехникой площадью 100 кв. м, он разрушен. Склад арендует признанная банкротом компания «Пиро-Росс», ее руководство находится под следствием за невыплату зарплаты 250 сотрудникам.

В результате взрыва пострадали 56 человек. Взрывной волной также была повреждена котельная, из-за чего в городе прекращена подача горячей воды. По факту взрыва возбудили дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Александр Кислов