Из-за взрыва в Сергиевом Посаде прекращена подача горячей воды

В результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде была повреждена котельная. Подача горячей воды потребителям прекращена, сообщила администрация Сергиево-Посадского городского округа.

«Газпром Теплоэнерго сообщает, что в связи с выходом из строя котельной СТЭК завода ЗОМЗ с 10:45 09.08.2023, прекращена подача ГВС потребителям»,— говорится в сообщении администрации.

Взрыв на складе с пиротехникой на Загорском оптико-механическом заводе произошел сегодня, 9 августа. По последним данным, пострадали 45 человек. Около 20 многоквартирных домов, а также здание колледжа получили повреждения. СКР возбудил дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Милена Костерева