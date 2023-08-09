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Коммерсантъ FM
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Из-за взрыва в Сергиевом Посаде прекращена подача горячей воды

В результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде была повреждена котельная. Подача горячей воды потребителям прекращена, сообщила администрация Сергиево-Посадского городского округа.

«Газпром Теплоэнерго сообщает, что в связи с выходом из строя котельной СТЭК завода ЗОМЗ с 10:45 09.08.2023, прекращена подача ГВС потребителям»,— говорится в сообщении администрации.

Чем известен Загорский оптико-механический завод

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Взрыв на складе с пиротехникой на Загорском оптико-механическом заводе произошел сегодня, 9 августа. По последним данным, пострадали 45 человек. Около 20 многоквартирных домов, а также здание колледжа получили повреждения. СКР возбудил дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Милена Костерева

Фотогалерея

Взрыв в Сергиевом Посаде

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За медицинской помощью после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде обратились более 50 человек

За медицинской помощью после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде обратились более 50 человек

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Взрывной волной повреждены около 20 многоквартирных домов, расположенных поблизости

Взрывной волной повреждены около 20 многоквартирных домов, расположенных поблизости

Фото: Стрингер / ТАСС

Здание Загорского оптико-механического завода, пострадавшее от взрыва

Здание Загорского оптико-механического завода, пострадавшее от взрыва

Фото: Евгения Гура / ТАСС

По факту взрыва возбудили дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)

По факту взрыва возбудили дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Разбитые окна жилого дома

Разбитые окна жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

На месте работают сотрудники полиции и военной полиции

На месте работают сотрудники полиции и военной полиции

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Разрушенные и пострадавшие здания обещают восстановить за счет властей

Разрушенные и пострадавшие здания обещают восстановить за счет властей

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Поврежденная витрина городской аптеки

Поврежденная витрина городской аптеки

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Поврежденное здание на территории завода

Поврежденное здание на территории завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается

Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

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За медицинской помощью после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде обратились более 50 человек

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Взрывной волной повреждены около 20 многоквартирных домов, расположенных поблизости

Фото: Стрингер / ТАСС

Здание Загорского оптико-механического завода, пострадавшее от взрыва

Фото: Евгения Гура / ТАСС

По факту взрыва возбудили дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Разбитые окна жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

На месте работают сотрудники полиции и военной полиции

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Разрушенные и пострадавшие здания обещают восстановить за счет властей

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Поврежденная витрина городской аптеки

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Поврежденное здание на территории завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

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