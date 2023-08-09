Взрыв в Сергиевом Посаде произошел в ангаре с пиротехникой

По данным источника «Ъ» в управлении СКР по Московской области, взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде произошел на складе с пиротехникой. Площадь помещения — 100 кв. м, из-за взрыва оно полностью разрушено. Пострадали 16 человек, в основном они получили порезы от разбившихся стекол и контузии.

По предварительной информации, причиной стало нарушение техники безопасности, точную причину установят по результатам экспертизы. По факту ЧП будет возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Арендатор цеха — компания «Пиро-Росс», она признана банкротом. Ее руководство, по данным «Ъ», находится под следствием за невыплату зарплат 250 работникам.

В МЧС заявили телеканалу «Звезда», что открытого горения на месте ЧП нет. Telegram-канал Baza пишет, что под завалами могут оставаться люди.

На заводе объявлена полная эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных. На место взрыва прибыл глава округа Дмитрий Акулов, туда также выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Загорский оптико-механический завод» основан в 1935 году, входит в состав холдинга «Швабе». На сайте завода написано, что он «является современным инновационным предприятием, ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения».

Лаура Кеффер