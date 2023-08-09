Асад отказался от встречи с Эрдоганом на его условиях

Президент Сирии Башар Асад заявил, что не будет встречаться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на его условиях. Господин Асад подчеркнул, что не намерен признавать «оккупацию Турцией северных районов Сирии».
«Встреча с Тайипом Эрдоганом не состоится на условиях, которые выдвигает Анкара. Вступление в переговоры с ним в нынешней ситуации будет означать признание турецкой оккупации северных районов Сирии»,— пояснил он в интервью телеканалу Sky News Arabia (цитата по ТАСС).
Президент Сирии еще в марте говорил, что встретится с господином Эрдоганом только после того, как турецкие войска покинут его страну. По его мнению, подобные переговоры должны положить конец военному конфликту в Сирии. В мае в Москве прошла встреча глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана. Ее итогом стало решение о разработке «дорожной карты» по нормализации турецко-сирийских отношений.
Подробности — в материале «Ъ» «Москва собрала квартет».