Асад отказался от встречи с Эрдоганом на его условиях

Президент Сирии Башар Асад заявил, что не будет встречаться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на его условиях. Господин Асад подчеркнул, что не намерен признавать «оккупацию Турцией северных районов Сирии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба президента РФ Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий Следующая фотография 1 / 2 Фото: пресс-служба президента РФ Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий

«Встреча с Тайипом Эрдоганом не состоится на условиях, которые выдвигает Анкара. Вступление в переговоры с ним в нынешней ситуации будет означать признание турецкой оккупации северных районов Сирии»,— пояснил он в интервью телеканалу Sky News Arabia (цитата по ТАСС).

Президент Сирии еще в марте говорил, что встретится с господином Эрдоганом только после того, как турецкие войска покинут его страну. По его мнению, подобные переговоры должны положить конец военному конфликту в Сирии. В мае в Москве прошла встреча глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана. Ее итогом стало решение о разработке «дорожной карты» по нормализации турецко-сирийских отношений.

Подробности — в материале «Ъ» «Москва собрала квартет».

Лаура Кеффер