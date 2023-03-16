Асад готов встретиться с Эрдоганом только после вывода турецких войск из Сирии

Президент Сирии Башар Асад заявил, что встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом только после того, как турецкие войска покинут его страну. По его мнению, подобные переговоры должны положить конец военному конфликту в Сирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Что касается встречи с Эрдоганом, то это связано с достижением этапа, когда Турция будет готова в ясной форме и без какой-либо неопределенности к полному выводу с территории Сирии, прекращению поддержки терроризма и возвращению ситуации к той, какой она была до начала войны в Сирии. Это единственный вариант, при котором может состояться моя встреча с Эрдоганом»,— сказал Башар Асад «РИА Новости».

«Кроме этого — какова ценность такой встречи и зачем ее устраивать, если она не приведет к окончательным результатам для войны в Сирии?»,— добавил он. Господин Асад также назвал Турцию «государством-оккупантом» и заявил, что ее действия, в том числе поддержка формирований, которые в Дамаске считают террористическими, негативно повлияли на войну в Сирии.

Башар Асад также заявил, что доверяет России, так как она работает в качестве посредника между Сирией и Турцией по вопросу разрешения конфликта. «С этой целью Россия работает вместе с Сирией, предпринимая попытки урегулирования на площадках в Женеве, в Астане и других городах. У всех этих одна цель — восстановление стабильности в Сирии»,— добавил он.

При этом господин Асад заявил, что российское военное присутствие в Сирии не должно быть временным и ограничиваться только борьбом с терроризмом. «Борьба с терроризмом — это сегодняшняя тема, но она временная. Российское же военное присутствие в любой стране не должно основываться на чем-либо временном. Мы говорим о международном балансе, и присутствие России в Сирии имеет значение, связанное с балансом сил в мире как страны, расположенной на Средиземном море»,— сказал он.

Башар Асад вчера, 15 марта, провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он прибыл в Россию впервые с начала военной операции России на Украине. В Москве господин Асад заявил, что поддерживает ввод российских войск на Украину и присоединение новых территорий.

О его визите — в материале «Ъ» «Визит в благодарственной форме».

Олеся Павленко