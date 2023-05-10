Москва собрала квартет

Москва предприняла новую попытку сблизить Дамаск и Анкару. В среду в российской столице состоялась долгожданная встреча глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана. Ее итогом стало решение о разработке «дорожной карты» по нормализации турецко-сирийских отношений. Очевидно, что стороны готовы сотрудничать в вопросах безопасности, но до полного примирения Турции и Сирии еще далеко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Четырехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Ирана, Сирии и Турции

Фото: Пресс-служба МИД России Четырехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Ирана, Сирии и Турции

Фото: Пресс-служба МИД России

Главы МИД России, Турции, Сирии и Ирана обсудили вопросы восстановления сирийско-турецких межгосударственных отношений, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства. Участники встречи договорились поручить своим заместителям подготовить «дорожную карту» по продвижению отношений между Анкарой и Дамаском в координации с работой министерств обороны и специальных служб четырех стран.

Подготовка к встрече началась почти полгода назад. Напомним, что в конце декабря в Москве состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. Следом должна была состояться встреча министров иностранных дел, а уж затем переговоры между президентами Турции и Сирии. Но процесс затянулся. Сначала упрямство проявил Дамаск. Президент Сирии Башар Асад неоднократно подчеркивал, что не собирается встречаться с турецким коллегой до президентских выборов в Турции, чтобы не давать Реджепу Тайипу Эрдогану лишний козырь в его избирательной кампании. Кроме того, сирийская сторона ставила условие для продолжения переговоров: Анкара должна вывести своих военных из Сирии и прекратить поддерживать сирийскую оппозицию. Турецкая сторона, в свою очередь, настаивала, что никаких предварительных условий быть не должно. Россия пыталась сблизить позиции. Тем временем к переговорному процессу присоединился Иран. И в начале апреля технические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел в Москве прошли уже на четверых. В таком же формате состоялась две недели назад и новая встреча министров обороны и представителей спецслужб. И вот наконец очередь дошла до министров иностранных дел.

Открывая в среду переговоры с коллегами, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что их встреча — это продолжение консультаций представителей оборонных ведомств. «Свою задачу мы видим не только в том, чтобы политически закрепить достигнутый прогресс, но и в том, чтобы определить общие ориентиры дальнейшего движения»,— сказал Сергей Лавров.

Он предложил разработать «дорожную карту» нормализации турецко-сирийских отношений. И практически сразу очертил основные тезисы будущего документа. По словам министра, позиция Москвы базируется на понимании, что все участники переговоров поддерживают такие принципы, как приверженность суверенитету и территориальной целостности той или иной страны, необходимость совместной борьбы с терроризмом во всех его проявлениях, осуждение односторонних санкций и недопустимость внешнего вмешательства в дела региона.

Все это так или иначе уже звучало в итоговых заявлениях «астанинского формата», в рамках которого Россия, Турция и Иран уже шесть лет ищут точки соприкосновения между правительством и оппозицией Сирии. Последние московские встречи по примирению Анкары и Дамаска стали своеобразным продолжением «астанинского формата». Разница лишь в том, что, в отличие от «Астаны», в Москве представители Турции и Сирии сидят за одним столом переговоров и общаются напрямую. При этом отсутствует сирийская оппозиция, но ее интересы старается учитывать Турция, хотя оппозиционеры и опасаются предательства с ее стороны.

В целом же Сергей Лавров остановился на негативном, по мнению Москвы, влиянии на ситуацию в Сирии со стороны Вашингтона. США вместе с ЕС досталось за то, что, несмотря на катастрофические последствия февральского землетрясения в Сирии, они не сняли санкции с этой страны. Глава МИД РФ обратил внимание и на то, что гуманитарный план ООН на нынешний год для Сирии профинансирован на 8%, тогда как «чрезвычайный призыв той же ООН для оказания помощи на неподконтрольных Дамаску территориях сразу был проплачен».

Особо российский министр отметил поддержку, которую США оказывают не только курдским властям на востоке Сирии, но и различным вооруженным формированиям. «По нашим данным, американцы приступили в окрестностях сирийской Ракки к созданию "Армии свободной Сирии" с участием представителей местных арабских племен, боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство".— “Ъ”) и других террористических организаций. Цель очевидна — использовать этих боевиков против законных властей Сирийской Арабской Республики для дестабилизации обстановки в стране»,— сказал Сергей Лавров. Он напомнил, что этот вопрос обсуждался на встрече в Москве представителями военных ведомств четырех стран и они «договорились о схеме совместных действий на этом направлении». «Надеюсь, что все намеченные шаги будут успешно реализованы»,— подчеркнул он. То есть дал понять, что, как бы ни продвигался политический процесс по сближению между Анкарой и Дамаском, координация в вопросах безопасности между ними уже началась. Накануне министр обороны Турции Хулуси Акар также сообщил о договоренности четырех стран по созданию военного координационного центра. И одна из общих точек соприкосновения для всех сторон — это негативное отношение к американскому присутствию в Сирии, а также курдский сепаратизм.

Упомянутая Сергеем Лавровым «Армия свободной Сирии» была создана в октябре прошлого года. Вернее, это новое название старой группировки «Магавир ас-Саура», созданной еще в 2015 году и всегда пользовавшейся поддержкой США. Изменение названия произошло после встречи представителей группировки и международной антитеррористической коалиции во главе с США на контролируемой американцами военной базе Эт-Танф на юге Сирии. В то же время сменился и глава «Магавир ас-Саура». По одной из версий, предыдущий командующий группировкой не устроил США, так как не согласился с объединением своих бойцов с «Сирийскими демократическими силами», где основной костяк сохраняют курды. России и Ирану «Магавир ас-Саура» всегда была враждебна. Турция с группировкой практически не соприкасалась, но ее объединение с курдами Анкаре удовольствия явно не приносит. Так что эта проблема стала общей для всех, но свои приоритеты другие министры также не преминули расставить.

Позиция Ирана в целом была близка российской — вывод всех иностранных сил с территории Сирии, если их присутствие не согласовано Дамаском (то есть речь о турецких и американских формированиях). Кроме того, иранскому министру Хосейну Амир-Абдоллахиану в целом было важно подчеркнуть посредническую роль Тегерана.

Гораздо более острыми были дискуссии между Дамаском и Анкарой. Так глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил: хотя возможность для совместных действий с Турцией существует и у них есть общие цели и интересы, прекращение незаконного иностранного военного присутствия в Сирии, в том числе турецкого,— это первоочередная задача для его страны. «Без прогресса в этом вопросе мы останемся на месте и не дойдем до каких-либо реальных результатов»,— подчеркнул он.

А турецкая делегация сделала акцент на сотрудничестве в борьбе с терроризмом, что для Анкары означает в первую очередь сдерживание курдских вооруженных формирований у своих границ, а также совместные усилия по созданию условий для возвращения домой сирийских беженцев. Оба эти вопроса имеют особое значение для Турции в том числе и в контексте предстоящих в конце недели парламентских и президентских выборов. Главный оппонент президента Турции Кемаль Кылычдароглу пообещал в случае своей победы обеспечить возвращение сирийских беженцев на родину. И действующие турецкие власти не хотят уступить эту тему оппозиции. В то же время, как отметил еще накануне московской встречи официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, переговоры по нормализации отношений с Сирией требуют терпения и длительного времени.

Марианна Беленькая