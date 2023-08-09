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Коммерсантъ FM
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Осужденного пожизненно казанского стрелка Галявиева этапируют в «Черный дельфин»

Ильназ Галявиев, приговоренный к пожизненному сроку за стрельбу в казанской гимназии №175, будет отбывать наказание в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах Татарстана.

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

В УФСИН по Татарстану сказали агентству, что Ильназ Галявиев находится в одном из учреждений на территории республики. Официально информации о сроках и пункте его этапирования пока нет.

11 мая 2021 года Ильназ Галявиев вооружился охотничьим ружьем и устроил стрельбу в гимназии №175. Он также привел в действие самодельное взрывное устройство. В результате погибли 9 человек, потерпевшими признаны 667 человек, 139 из них получили получили ранения и травмы.

Ильназу Галявиеву предъявлено обвинение в совершение пяти преступлений: в убийстве двух и более лиц (пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство (пп. «а», «в», «е», «и» ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконном приобретении и хранении оружия (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ) и умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

На суде он полностью признал вину. В апреле 2023 года Верховный суд Татарстана приговорил Ильназа Галявиева к пожизненному сроку заключения. Адвокат осужденного говорил, что одна из психолого-психиатрических экспертиз нашла у Ильназа Галявиева параноидную шизофрению, но добиться пересмотра приговора защите не удалось.

Подробности — в материале «Ъ» «Бывший гимназист настрелял на пожизненное».

Лаура Кеффер

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