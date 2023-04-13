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Бывший гимназист настрелял на пожизненное

Ильназ Галявиев, убивший девять человек, получил максимально суровое наказание

Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному заключению с содержанием в колонии особого режима Ильназа Галявиева, который в мае 2021 года в казанской гимназии №175 из ружья застрелил семь детей и двух учителей. Суд решил, что в момент совершения преступления молодой человек был полностью вменяем. Прокуратура, ранее предлагавшая, чтобы из пожизненного срока первые пять лет Ильназ Галявиев провел в тюрьме, итоговый приговор посчитала справедливым. По мнению гособвинения, Ильназ Галявиев пошел на преступление, насмотревшись в интернете видеороликов о массовых убийствах.

Ильназ Галявиев

Ильназ Галявиев

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Ильназ Галявиев

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Председательствовавший на процессе судья Айрат Миннуллин, оглашая приговор, признал Ильназа Галявиева виновным в пяти преступлениях: убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконном приобретении и хранении оружия (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ) и умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). В результате молодой человек был приговорен к пожизненному лишению свободы и штрафу в размере 200 тыс. руб. Кроме того, по решению суда он должен компенсировать судебные издержки, поскольку его защищал адвокат по назначению.

Согласно приговору, Ильназ Галявиев будет отбывать наказание в колонии особого режима. В прениях гособвинение настаивало, чтобы первые пять лет из пожизненного срока «казанский стрелок» провел в тюрьме (это считается более жестким видом наказания).

Сам Ильназ Галявиев просил не заключать его в тюрьму: по его словам, в таком случае «не имело смысла идти на сделку (досудебное соглашение о сотрудничестве.— “Ъ”)».

До вступления приговора в законную силу осужденный Галявиев будет содержаться в казанском СИЗО-1.

Иски потерпевших суд удовлетворил частично. Родителям, потерявшим детей, суд назначил по 3 млн руб., другим потерпевшим — от 500 тыс. до 1,5 млн руб. каждому. Всего, по подсчетам «Ъ», Ильназ Галявиев должен выплатить около 22 млн руб., хотя ранее сумма требований потерпевших превышала 120 млн руб. Иск мэрии Казани, которая требовала возместить материальный ущерб, причиненный зданию гимназии и оцененный более чем в 1,4 млн руб., Верховный суд Татарстана оставил без рассмотрения.

11 мая 2021 года Ильназ Галявиев совершил нападение на казанскую 175-ю гимназию, вооружившись охотничьим ружьем и самодельной бомбой. Он сам ранее учился в этой гимназии и ушел из нее после окончания девятого класса. На момент совершения преступления ему было 19 лет.

По версии гособвинения, Ильназ Галявиев заранее планировал массовое убийство: своими намерениями он за семь дней до нападения поделился в Telegram-канале под названием «Бог». Он совершенно легально получил охотничий билет, подав заявление через сайт «Госуслуги», прошел медкомиссию и обучился навыкам обращения с оружием. Затем получил в республиканском управлении Росгвардии разрешение и лицензию на приобретение охотничьего оружия. С помощью полученных документов он приобрел охотничье ружье Hatsan 2017 года выпуска и сотни различных патронов с картечью. А воспользовавшись инструкцией, найденной в интернете, самостоятельно изготовил бомбу.

По материалам дела бывший ученик проник в здание гимназии через центральный вход, несколько раз при этом выстрелив в охранника. Передвигаясь по учебному заведению, он произвел в общей сложности около 30 выстрелов в преподавателей и учащихся. Кроме того, в коридоре возле одной из аудиторий он привел в действие самодельное взрывное устройство. В результате действий Ильназа Галявиева погибли 9 человек, в том числе 7 детей, а 139 человек получили ранения.

Ильназ Галявиев был задержан на месте преступления. Изначально он дал показания, что считает себя «богом» и «пришел в мир в облике человека для того, чтобы избавиться от всех существ во Вселенной». Других людей он называл «биомусором».

Первая экспертиза, проведенная в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского, показала, что в момент нападения на школу Ильназ Галявиев был не в себе: он страдает параноидной шизофренией и тогда не осознавал «общественную опасность своих действий». Но затем его перевели в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге для проведения повторной психолого-психиатрической экспертизы, которая признала Ильназа Галявиева вменяемым.

Ильназ Галявиев выступил с последним словом перед приговором

Судебный процесс над Ильназом Галявиевым длился с ноября 2022 года. Потерпевшими по делу были признаны 667 человек. В ходе процесса адвокат подсудимого Руслан Нуриахметов настаивал, что Ильназа Галявиева необходимо направить на принудительное лечение и освободить от уголовной ответственности. Сам Ильназ Галявиев в последнем слове попросил прощения у потерпевших и сообщил о намерениях написать в заключении книгу, от продажи которой он хотел бы погасить предъявленные ему иски.

После оглашения резолютивной части приговора Ильназ Галявиев сообщил, что тот ему понятен.

В прокуратуре Татарстана судебное решение назвали «справедливым». Потерпевшие к приговору отнеслись неоднозначно. Многие из них считают, что раскаяние, о котором говорил Ильназ Галявиев в суде, было неискренним.

Кирилл Антонов, Казань

Фотогалерея

Нападение на школу в Казани

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Стрельба в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи в Казани началась примерно в 9:20

Стрельба в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи в Казани началась примерно в 9:20

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия после срабатывания кнопки тревожной сигнализации. Они организовали оцепление и приняли участие в эвакуации школьников, педагогов и сотрудников учреждения

Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия после срабатывания кнопки тревожной сигнализации. Они организовали оцепление и приняли участие в эвакуации школьников, педагогов и сотрудников учреждения

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Специализированный автомобиль полиции с автоматчиком на крыше у гимназии

Специализированный автомобиль полиции с автоматчиком на крыше у гимназии

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

В результате стрельбы погибли девять человек: четверо мальчиков, три девочки и две учительницы. Госпитализированы более 20 человек, 18 из них — дети

В результате стрельбы погибли девять человек: четверо мальчиков, три девочки и две учительницы. Госпитализированы более 20 человек, 18 из них — дети

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Замдиректора гимназии №175 Галина Ухванова рассказала «Татарстан-24», что в школе из охраны был только вахтер. «В этом и прошлом учебном годах деньги на охрану с родителей не собирали. В штате гимназии работает вахтерша, муниципалитетом была установлена тревожная кнопка. ЧОП работал в гимназии около трех лет назад»,— рассказала она

Замдиректора гимназии №175 Галина Ухванова рассказала «Татарстан-24», что в школе из охраны был только вахтер. «В этом и прошлом учебном годах деньги на охрану с родителей не собирали. В штате гимназии работает вахтерша, муниципалитетом была установлена тревожная кнопка. ЧОП работал в гимназии около трех лет назад»,— рассказала она

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

19-летний нападавший задержан, его зовут Ильназ Галявиев. На допросе он заявил, что считает себя богом и всех ненавидит

19-летний нападавший задержан, его зовут Ильназ Галявиев. На допросе он заявил, что считает себя богом и всех ненавидит

Фото: Ильназ Галявиев

После задержания стрелка СМИ сообщали, что в школе находится второй нападавший, который якобы удерживал шесть-семь заложников и был заблокирован силовиками

После задержания стрелка СМИ сообщали, что в школе находится второй нападавший, который якобы удерживал шесть-семь заложников и был заблокирован силовиками

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Позже МВД по Татарстану и Национальный антитеррористический комитет сообщили, что нападавший был один

Позже МВД по Татарстану и Национальный антитеррористический комитет сообщили, что нападавший был один

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

18 пострадавших учеников казанской гимназии находятся на лечении в детской республиканской клинической больнице, шестеро из них в реанимации

18 пострадавших учеников казанской гимназии находятся на лечении в детской республиканской клинической больнице, шестеро из них в реанимации

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Автомобили скорой помощи у гимназии №175

Автомобили скорой помощи у гимназии №175

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После трагедии прокуратура проверит организацию охраны в школах Казани и законность выдачи разрешения на оружие стрелку

После трагедии прокуратура проверит организацию охраны в школах Казани и законность выдачи разрешения на оружие стрелку

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Минпросвещения направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах

Минпросвещения направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах

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Цветы у здания полномочного представительства Республики Татарстан в Москве в память о жертвах трагедии в казанской школе

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Москвичи и жители Петербурга организовали стихийные мемориалы у зданий постоянного представительства Татарстана в своих городах, люди несут игрушки, цветы и зажигают свечи

Москвичи и жители Петербурга организовали стихийные мемориалы у зданий постоянного представительства Татарстана в своих городах, люди несут игрушки, цветы и зажигают свечи

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У здания полномочного представительства Республики Татарстан в Москве возник стихийный мемориал

У здания полномочного представительства Республики Татарстан в Москве возник стихийный мемориал

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Все желающие смогут оставить запись в книге соболезнований

Все желающие смогут оставить запись в книге соболезнований

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12 мая в Татарстане объявлено днем траура по погибшим

12 мая в Татарстане объявлено днем траура по погибшим

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Возложение цветов в память о погибших

Возложение цветов в память о погибших

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Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко возложила цветы к представительству Татарстана в Москве и выразила соболезнования родственникам погибших

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Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Возложение цветов в память о погибших

Возложение цветов в память о погибших

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Жители Казани у стихийного мемориала в память о жертвах трагедии в гимназии № 175

Жители Казани у стихийного мемориала в память о жертвах трагедии в гимназии № 175

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Горожане у стихийного мемориала на улице Джаудата Файзи в память о жертвах трагедии

Горожане у стихийного мемориала на улице Джаудата Файзи в память о жертвах трагедии

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Горожане у стихийного мемориала на улице Джаудата Файзи в память о жертвах трагедии

Горожане у стихийного мемориала на улице Джаудата Файзи в память о жертвах трагедии

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

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Стрельба в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи в Казани началась примерно в 9:20

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия после срабатывания кнопки тревожной сигнализации. Они организовали оцепление и приняли участие в эвакуации школьников, педагогов и сотрудников учреждения

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Специализированный автомобиль полиции с автоматчиком на крыше у гимназии

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

В результате стрельбы погибли девять человек: четверо мальчиков, три девочки и две учительницы. Госпитализированы более 20 человек, 18 из них — дети

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Замдиректора гимназии №175 Галина Ухванова рассказала «Татарстан-24», что в школе из охраны был только вахтер. «В этом и прошлом учебном годах деньги на охрану с родителей не собирали. В штате гимназии работает вахтерша, муниципалитетом была установлена тревожная кнопка. ЧОП работал в гимназии около трех лет назад»,— рассказала она

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

19-летний нападавший задержан, его зовут Ильназ Галявиев. На допросе он заявил, что считает себя богом и всех ненавидит

Фото: Ильназ Галявиев

После задержания стрелка СМИ сообщали, что в школе находится второй нападавший, который якобы удерживал шесть-семь заложников и был заблокирован силовиками

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Позже МВД по Татарстану и Национальный антитеррористический комитет сообщили, что нападавший был один

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

18 пострадавших учеников казанской гимназии находятся на лечении в детской республиканской клинической больнице, шестеро из них в реанимации

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Автомобили скорой помощи у гимназии №175

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

После трагедии прокуратура проверит организацию охраны в школах Казани и законность выдачи разрешения на оружие стрелку

Фото: Ольга Кудрина

Минпросвещения направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Цветы у здания полномочного представительства Республики Татарстан в Москве в память о жертвах трагедии в казанской школе

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Москвичи и жители Петербурга организовали стихийные мемориалы у зданий постоянного представительства Татарстана в своих городах, люди несут игрушки, цветы и зажигают свечи

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

У здания полномочного представительства Республики Татарстан в Москве возник стихийный мемориал

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Все желающие смогут оставить запись в книге соболезнований

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

12 мая в Татарстане объявлено днем траура по погибшим

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Возложение цветов в память о погибших

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко возложила цветы к представительству Татарстана в Москве и выразила соболезнования родственникам погибших

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Возложение цветов в память о погибших

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Жители Казани у стихийного мемориала в память о жертвах трагедии в гимназии № 175

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Горожане у стихийного мемориала на улице Джаудата Файзи в память о жертвах трагедии

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Горожане у стихийного мемориала на улице Джаудата Файзи в память о жертвах трагедии

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

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