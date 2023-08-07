Суд оставил пожизненный срок казанскому стрелку Ильназу Галявиеву

Расположенный в Нижнем Новгороде Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции отказал защите «казанского стрелка» Ильназа Галявиева в отмене пожизненного приговора и отправке дела на новое рассмотрение, сообщает корреспондент «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Никитин, Коммерсантъ Фото: Андрей Никитин, Коммерсантъ

Как сообщалось, в мае 2021 года Галявиев устроил в казанской гимназии №175 массовый расстрел и взрыв. Тогда семь учеников и двое учителей погибли, еще 139 человек получили. В апреле 2023 года Верховный суд Татарстана приговорил Галявиева к пожизненному сроку, признав виновным в убийстве более двух лиц, изготовлении и хранении взрывчатки, уничтожении и повреждении чужого имущества.

Адвокат осужденного Руслан Нуриахметов заявил, что одна из психолого-психиатрических экспертиз нашла у Ильназа Галявиева параноидную шизофрению, а вторая признала его вменяемым на момент совершения преступления. На основании этих противоречий адвокат настаивал на пересмотре дела. Также защита считает недоказанным ущерб на 1,4 млн руб., якобы полученный при нападении на гимназию.

Обвинитель Сергей Лукоянов просил оставить приговор в силе и добавить компенсаций, которые Галявиев должен выплатить потерпевшим. Сам осужденный участвовать в процессе отказался.

Подробнее читайте в материале «Бывший гимназист настрелял на пожизненное».

Роман Рыскаль, Нижний Новгород