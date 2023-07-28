Ипотека настраивается на рост

Аналитики ждут всплеска кредитования, пока банки не подняли процентные ставки. Ипотечные займы уже стали дороже в Газпромбанке, Росбанке и «Уралсибе», обратил внимание РБК. Однако остальные финансовые организации пока сохранили прежние условия. По оценке собеседников “Ъ FM”, у потребителей есть еще несколько недель перед тем, как условия по кредитам ухудшатся. И дальше, судя по риторике ЦБ, они будут только дороже. Как банки меняют ставки? И насколько выгодно заключать сделку сейчас? Расскажет Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Любопытная деталь: Газпромбанк и Росбанк подняли ставки по ипотеке на 0,5 п.п. «Уралсиб» — на 0,3 п.п. При этом ключевая ставка увеличилась сразу на 1 п.п. Первые шаги можно назвать осторожными и неспешными. Сбербанк и ВТБ, например, до сих пор сохранили прежние условия, хотя цена привлечения денег по депозитам для них уже выросла, правда, тоже на 0.5 п.п.

Может, тогда и удорожание кредитов будет в таких пределах? Директор группы рейтингов финансовых институтов НКР Егор Лопатин в этом не уверен:

«В 2022 году, особенно по итогам второго-третьего кварталов, очень сильно у банков просела маржинальность. И сейчас они, может быть, не так охотно будут поднимать ставки по вкладам, как по кредитам, чтобы нивелировать этот провал.

В среднем, наверное, ставки по ипотечным займам вырастут на 0,5 или на 0,7 п.п. Тут все зависит от ситуации в каждом конкретном банке, какова у него стоимость фондирования, планы по росту и так далее».

Скорее всего, кредиты со временем будут еще дороже: глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что последнего повышения ключевой ставки может хватить для контроля над инфляцией, но более вероятен еще один пересмотр.

Это уже отразилось на прогнозе регулятора по этому показателю, который, вероятно, превысит 9% в этом году. На этом фоне агентство Frank RG не ждет охлаждения кредитования летом, наоборот, по оценке аналитиков, население устремится в банки с целью получить заем, пока ставки не пересмотрели.

На это есть еще несколько недель, считает гендиректор агентства «БизнесДром» Павел Самиев: «Резкий рост ставки, понятно, повлечет за собой более быстрое принятие решений. Если она будет повышена, как сейчас, на 1 п.п., то вполне может быть, что лаг времени как по депозитам, так и по кредитам, составит две-три недели.

Тем более сейчас лето — это тоже фактор, который влияет на скорость таких решений, потому что, наоборот, банки старались через какие-то специальные сезонные предложения поддержать динамику, в том числе и кредитования. Традиционно все-таки определенный спад происходит в июле-августе просто по внешним причинам».

Ситуация выглядит парадоксально: ЦБ собирается охлаждать рынок, обещает рост ключевой ставки, но при этом улучшает прогнозы по кредитованию на этот год, причем по всем сегментам. Объем выдачи ипотеки, например, может увеличиться на 21%, а потребительские займы, согласно плану, вырастут на 17%. Чуть отстает корпоративный сегмент, но рост на 15% не выглядит невозможным.

Главный экономист «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин такую тенденцию считает тревожной: «У меня это вызывает опасения.

Динамика доходов сейчас существенно меньше, нежели темпы роста кредитования. Население хорошо нагружено займами, их общий объем уже составляет 30 трлн руб. И с учетом того, что их обслуживание не дешевеет, это создает условия для потенциального внутреннего кризиса.

Если мы говорим о какой-то опасности, связанной с качеством кредитов, то можно совершенно однозначно исключить, что она ограничится финансовым сектором и банковскими балансами. Нет, этот кризис потенциально уже заложен».

ЦБ еще в прошлом году начал говорить о рисках пузыря и стал ограничивать ипотечные программы, в частности, с низким первым взносом. На последнем заседании Эльвира Набиуллина предупреждала, что экономика перегрета и нужно сбавить темп. Но сейчас только начало цикла по повышению ставки, значит, спрос будет высоким. По оценке Frank RG, в июне банки выдали кредитов на 1,5 трлн руб., по итогам июля ожидается показатель 1,6 трлн руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".