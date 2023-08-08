Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Банки режут ставки

Ипотека растет перед осенними ограничениями

Банки, увеличившие выдачу льготной ипотеки, пытаются успеть набрать портфель до новой волны ужесточения регулирования. Уже с 1 октября, после введения новых мер ЦБ, банки могут повысить ставки и сократить предложения по кредитованию «без документов».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Власти продолжат поддерживать программы льготной ипотеки, но вместе с ЦБ, который следит за ее качеством, заявил президент РФ Владимир Путин 8 августа на совещании по развитию стройотрасли. Регулятор ранее соглашался с продлением льготных кредитов при условии их модификации. Основные программы — ипотека на новостройки и семейная ипотека — действуют до 1 июля 2024 года.

По данным «Дом.РФ» (.pdf), за апрель—июнь банки выдали максимальный за историю объем ипотеки с господдержкой — на 919 млрд руб.

Сбербанк и ВТБ отчитались о росте ипотеки в целом. У Сбербанка в июле был рекордный спрос на ипотеку с начала года (390,5 млрд руб., во многом за счет льготных кредитов), ВТБ в июле нарастил выдачу льготной ипотеки на 40%.

Существенную роль сыграли изменения кредитных условий — с августа начался второй раунд улучшения условий по льготной ипотеке на новостройки. О таких решениях уже объявили Сбербанк, ВТБ, банк «Дом.РФ», «Кубань Кредит» (входят в топ-20 ипотечных банков), снижение составит 0,1–0,8 процентного пункта.

Снижение ставок по льготной ипотеке может быть связано с ожиданиями ужесточения регулирования. Банкиры подчеркивают, что c 1 октября ЦБ повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотеке, что окажет давление на позицию по капиталу. О новом регулировании ЦБ сообщил 28 июля.

«Банки пытаются закрыть годовые планы по выдачам и приросту портфеля»,— отмечает один из банкиров.

Уже с октября может начаться ужесточение условий для клиентов (по первому взносу и процентным ставкам), ожидает он. Кроме того, ужесточение регулирования может затронуть ипотеку по двум документам, поскольку для этой программы действуют особые правила расчета показателя долговой нагрузки.

Ипотека приблизилась к рекордным показателям

В июле банки (Сбербанк, ВТБ, Росбанк) также улучшали льготные условия, что позволило им увеличить выдачи (см. “Ъ” от 24 июля). Как отмечает другой собеседник “Ъ” в банке, основная причина улучшения условий по программам в данном случае в исчерпании лимитов. Например, уже израсходовано 4,2 трлн из 4,5 трлн руб. объема программы «Господдержка». И банкиры до конца года не ожидают новых лимитов. Банки стараются выдать максимальный объем кредитов, чтобы запросить у оператора программы дополнительные средства, говорит банкир.

В «Дом.РФ» сообщили, что лимиты могут быть перераспределены по обоюдному заявлению кредиторов либо в случае увеличения общей суммы возможного кредитования.

Как следует из данных, которые есть у “Ъ”, по госпрограмме в течение года уменьшали лимит «ФК Открытие», ПСБ, Совкомбанк, МКБ, РСХБ, Росбанк, «Санкт-Петербург», МТС-банк и др. Это связано с просьбой «Дом.РФ» о перераспределении бюджетов господдержки, отмечает один из собеседников “Ъ” на рынке. В ПСБ указали на смещение спроса между программами. Лимиты были сокращены преимущественно в пользу лидеров рынка — Сбербанка, ВТБ, банка «Дом.РФ». Как сообщили “Ъ” в АО «Дом.РФ», по состоянию на июнь по льготной ипотеке было перераспределено около 84 млрд руб., по семейной — 41,3 млрд руб., по ИТ-ипотеке — около 6 млрд руб.

В НКР ожидают роста выдачи ипотеки в третьем квартале, в преддверии ввода фактически запретительных надбавок к коэффициентам риска по кредитам на «первичке», говорит замдиректора группы рейтингов фининститутов Егор Лопатин.

С 1 октября с новыми требованиями ЦБ можно ожидать, что многие на рынке ограничат выдачу ипотеки с низким первоначальным взносом, говорит директор «Росбанк Дом» Вадим Мамонов. В ответ на повышение коэффициентов риска, отмечает главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк, банки могут повысить минимальный первоначальный взнос или увеличить процентные ставки по ипотеке с низким первоначальным взносом: менее 30% на первичном рынке и менее 15% — на вторичном.

Ольга Шерункова, Ксения Дементьева

  • Газета «Коммерсантъ» №144 от 09.08.2023, стр. 7

Темы:

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Присоединяйтесь к читателям «Ъ» — узнавайте больше, чем лежит на поверхности

Зачем регистрироваться?

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...