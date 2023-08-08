Банки режут ставки

Банки, увеличившие выдачу льготной ипотеки, пытаются успеть набрать портфель до новой волны ужесточения регулирования. Уже с 1 октября, после введения новых мер ЦБ, банки могут повысить ставки и сократить предложения по кредитованию «без документов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Власти продолжат поддерживать программы льготной ипотеки, но вместе с ЦБ, который следит за ее качеством, заявил президент РФ Владимир Путин 8 августа на совещании по развитию стройотрасли. Регулятор ранее соглашался с продлением льготных кредитов при условии их модификации. Основные программы — ипотека на новостройки и семейная ипотека — действуют до 1 июля 2024 года.

По данным «Дом.РФ» (.pdf), за апрель—июнь банки выдали максимальный за историю объем ипотеки с господдержкой — на 919 млрд руб.

Сбербанк и ВТБ отчитались о росте ипотеки в целом. У Сбербанка в июле был рекордный спрос на ипотеку с начала года (390,5 млрд руб., во многом за счет льготных кредитов), ВТБ в июле нарастил выдачу льготной ипотеки на 40%.

Существенную роль сыграли изменения кредитных условий — с августа начался второй раунд улучшения условий по льготной ипотеке на новостройки. О таких решениях уже объявили Сбербанк, ВТБ, банк «Дом.РФ», «Кубань Кредит» (входят в топ-20 ипотечных банков), снижение составит 0,1–0,8 процентного пункта.

Снижение ставок по льготной ипотеке может быть связано с ожиданиями ужесточения регулирования. Банкиры подчеркивают, что c 1 октября ЦБ повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотеке, что окажет давление на позицию по капиталу. О новом регулировании ЦБ сообщил 28 июля.

«Банки пытаются закрыть годовые планы по выдачам и приросту портфеля»,— отмечает один из банкиров.

Уже с октября может начаться ужесточение условий для клиентов (по первому взносу и процентным ставкам), ожидает он. Кроме того, ужесточение регулирования может затронуть ипотеку по двум документам, поскольку для этой программы действуют особые правила расчета показателя долговой нагрузки.

В июле банки (Сбербанк, ВТБ, Росбанк) также улучшали льготные условия, что позволило им увеличить выдачи (см. “Ъ” от 24 июля). Как отмечает другой собеседник “Ъ” в банке, основная причина улучшения условий по программам в данном случае в исчерпании лимитов. Например, уже израсходовано 4,2 трлн из 4,5 трлн руб. объема программы «Господдержка». И банкиры до конца года не ожидают новых лимитов. Банки стараются выдать максимальный объем кредитов, чтобы запросить у оператора программы дополнительные средства, говорит банкир.

В «Дом.РФ» сообщили, что лимиты могут быть перераспределены по обоюдному заявлению кредиторов либо в случае увеличения общей суммы возможного кредитования.

Как следует из данных, которые есть у “Ъ”, по госпрограмме в течение года уменьшали лимит «ФК Открытие», ПСБ, Совкомбанк, МКБ, РСХБ, Росбанк, «Санкт-Петербург», МТС-банк и др. Это связано с просьбой «Дом.РФ» о перераспределении бюджетов господдержки, отмечает один из собеседников “Ъ” на рынке. В ПСБ указали на смещение спроса между программами. Лимиты были сокращены преимущественно в пользу лидеров рынка — Сбербанка, ВТБ, банка «Дом.РФ». Как сообщили “Ъ” в АО «Дом.РФ», по состоянию на июнь по льготной ипотеке было перераспределено около 84 млрд руб., по семейной — 41,3 млрд руб., по ИТ-ипотеке — около 6 млрд руб.

В НКР ожидают роста выдачи ипотеки в третьем квартале, в преддверии ввода фактически запретительных надбавок к коэффициентам риска по кредитам на «первичке», говорит замдиректора группы рейтингов фининститутов Егор Лопатин.

С 1 октября с новыми требованиями ЦБ можно ожидать, что многие на рынке ограничат выдачу ипотеки с низким первоначальным взносом, говорит директор «Росбанк Дом» Вадим Мамонов. В ответ на повышение коэффициентов риска, отмечает главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк, банки могут повысить минимальный первоначальный взнос или увеличить процентные ставки по ипотеке с низким первоначальным взносом: менее 30% на первичном рынке и менее 15% — на вторичном.

Ольга Шерункова, Ксения Дементьева