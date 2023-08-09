При падении неустановленного объекта в белгородском селе пострадал мужчина

В результате падения неустановленного объекта в селе Колотиловка Краснояружского района Белгородской области пострадал мужчина. Инцидент произошел в 7:30, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мужчина получил осколочное ранение стопы. Бригадой скорой пострадавшему была оказана первая помощь, от госпитализации он отказался.

Также из-за падения объекта произошло возгорание сенника на территории одного из частных домовладений.

Оперативные службы работают на месте и устанавливают обстоятельства инцидента.

Алина Морозова

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