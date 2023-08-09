При падении неустановленного объекта в белгородском селе пострадал мужчина

В результате падения неустановленного объекта в селе Колотиловка Краснояружского района Белгородской области пострадал мужчина. Инцидент произошел в 7:30, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Мужчина получил осколочное ранение стопы. Бригадой скорой пострадавшему была оказана первая помощь, от госпитализации он отказался.
Также из-за падения объекта произошло возгорание сенника на территории одного из частных домовладений.
Оперативные службы работают на месте и устанавливают обстоятельства инцидента.