За сутки Белгородскую область атаковали 52 боеприпасами и беспилотниками

В течение 7 августа Белгородскую область с Украины атаковали беспилотниками, артиллерией и минометами. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Всего было зафиксировано 52 разрыва и прилета беспилотников.

Инциденты произошли в четырех районах и городских округах:

на подлете к Белгороду был сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет, фрагментами беспилотника повреждены крыши трех частных домовладений;

был сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет, фрагментами беспилотника повреждены крыши трех частных домовладений; в Белгородском районе шесть снарядов попали по Нехотеевке (пострадавших и разрушений нет), в Журавлевке сброшено с беспилотника одно взрывное устройство и произведена атака дроном-камикаде. Фрагментами сбитого беспилотника была повреждена линия электропередачи, сейчас она восстановлена;

шесть снарядов попали по Нехотеевке (пострадавших и разрушений нет), в Журавлевке сброшено с беспилотника одно взрывное устройство и произведена атака дроном-камикаде. Фрагментами сбитого беспилотника была повреждена линия электропередачи, сейчас она восстановлена; в Краснояружском районе 11 снарядов попали по окраине Староселья, 14 артиллерийских мин — по окраине Вязового, пострадавших и разрушений нет;

11 снарядов попали по окраине Староселья, 14 артиллерийских мин — по окраине Вязового, пострадавших и разрушений нет; в Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено семь артиллерийских мин, по хутору Панков — четыре, по пункту пропуска «Шебекино» — шесть. В Чураеве сбит беспилотник противника. Пострадавших и разрушений нет.

Что происходит в Черноземье 8 августа в связи со спецоперацией на Украине — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин