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За сутки Белгородскую область атаковали 52 боеприпасами и беспилотниками

В течение 7 августа Белгородскую область с Украины атаковали беспилотниками, артиллерией и минометами. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Всего было зафиксировано 52 разрыва и прилета беспилотников.

Инциденты произошли в четырех районах и городских округах:

  • на подлете к Белгороду был сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет, фрагментами беспилотника повреждены крыши трех частных домовладений;
  • в Белгородском районе шесть снарядов попали по Нехотеевке (пострадавших и разрушений нет), в Журавлевке сброшено с беспилотника одно взрывное устройство и произведена атака дроном-камикаде. Фрагментами сбитого беспилотника была повреждена линия электропередачи, сейчас она восстановлена;
  • в Краснояружском районе 11 снарядов попали по окраине Староселья, 14 артиллерийских мин — по окраине Вязового, пострадавших и разрушений нет;
  • в Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено семь артиллерийских мин, по хутору Панков — четыре, по пункту пропуска «Шебекино» — шесть. В Чураеве сбит беспилотник противника. Пострадавших и разрушений нет.

Что происходит в Черноземье 8 августа в связи со спецоперацией на Украине — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин

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