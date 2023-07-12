Самокатам предлагается сертификация

Для электросамокатов могут ввести обязательную сертификацию. Это позволит штрафовать владельцев за превышение скорости, считают эксперты. Вопрос уже обсуждается в Минпромторге. Как выяснил “Ъ FM”, в случае принятия нового закона такой вид транспорта станет дороже, а с российского рынка пропадут многие модели. Как это повлияет на сервисы кикшеринга? И чего опасаться обычным пользователям? Подробности — у Александра Мезенцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

За последние шесть месяцев число ДТП с индивидуальными средствами мобильности (СИМ) выросло на 60% по сравнению с летом 2022 года, рассказали в ГИБДД. И это происходит, несмотря на утвержденный в феврале ГОСТ. Документ, в частности, предусматривает лимит скорости до 25 км/ч.

Но, как пояснили “Ъ FM” в Минпромторге, стандарт носит добровольный характер. Теперь же обсуждается обязательная для всех самокатов сертификация. Это нужно для того, чтобы в последующем регистрировать транспорт в ГАИ, говорит член общественного совета при ГУВД Москвы и координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов:

«Сертификация, с моей точки зрения, будет введена как необходимая мера для того, чтобы электросамокаты можно было регистрировать в Госавтоинспекции. Логистика вряд ли изменится, но ряд устройств будут запрещены для ввоза, как это происходит с автомобилями. И, очевидно, что самокаты станут дороже, а пользоваться ими будут гораздо меньше».

Распознавать нелегализованные электросамокаты можно будет без труда, считают автоюристы. Для этого их нужно подключить к системе ГЛОНАСС. В Москве, к слову, ее начали тестировать на средствах индивидуальной мобильности с этого месяца. Значит, всем пользователям потребуется регистрация своего транспорта, рассказывает руководитель и администратор общественная система «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль:

«Так как каждый сертификат будет оборудован чипом, его можно определять удаленно. Направленный на самокат прибор считает информацию. Если СИМ не идентифицируется, то подлежит остановке, изъятию или же поручению владельцу в течение короткого времени его зарегистрировать».

Единые сертификаты могут предусматривать ограничение скорости, наличие светоотражателей, светотехники, площадки для крепления номеров и так далее. Но это в большей степени коснется частных устройств, а не электросамокатов в кикшерингах, считает пресс-секретарь сервиса по аренде самокатов Whoosh Анастасия Шевченко:

«Очень важно, что сертификация частных устройств, которая как раз сейчас сильно не контролируется, обяжет их соответствовать нормам и параметрам, которые уже применяются в кикшеринге. Самый простой пример — это скоростное ограничение. Сейчас у самокатов в сервисах проката скоростное ограничение составляет 25 км/ч. Частные самокаты до сих пор могут развивать совершенно разные скорости.

Сертификация действительно может улучшить ситуацию на дорогах. Она даже может сподвигнуть россиян пересесть с электрических на обычные самокаты, говорит организатор движения городских самокатов Let’s Kick Александр Нилов:

«Это повлияет на безопасность при условии, что сертификаты будут не поддельными, а настоящими. Повлияет ли это на количество моделей на рынке? Да, безусловно. Уйдут бюджетные варианты, покупатели которых просто не будут заморачиваться с этой сертификацией, или они окажутся в серой зоне. Я думаю, что многие выберут обычные самокаты вместо электрических».

В мае депутаты Госдумы обсуждали введение водительских прав на электросамокаты. Но в ГИБДД заявили, что применять их пока не планируют.

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Елена Тюленева