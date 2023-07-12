Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Самокатам предлагается сертификация

Как власти пытаются снизить число ДТП с СИМ

Для электросамокатов могут ввести обязательную сертификацию. Это позволит штрафовать владельцев за превышение скорости, считают эксперты. Вопрос уже обсуждается в Минпромторге. Как выяснил “Ъ FM”, в случае принятия нового закона такой вид транспорта станет дороже, а с российского рынка пропадут многие модели. Как это повлияет на сервисы кикшеринга? И чего опасаться обычным пользователям? Подробности — у Александра Мезенцева.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

За последние шесть месяцев число ДТП с индивидуальными средствами мобильности (СИМ) выросло на 60% по сравнению с летом 2022 года, рассказали в ГИБДД. И это происходит, несмотря на утвержденный в феврале ГОСТ. Документ, в частности, предусматривает лимит скорости до 25 км/ч.

Как электросамокатам закручивают гайки

Но, как пояснили “Ъ FM” в Минпромторге, стандарт носит добровольный характер. Теперь же обсуждается обязательная для всех самокатов сертификация. Это нужно для того, чтобы в последующем регистрировать транспорт в ГАИ, говорит член общественного совета при ГУВД Москвы и координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов:

«Сертификация, с моей точки зрения, будет введена как необходимая мера для того, чтобы электросамокаты можно было регистрировать в Госавтоинспекции. Логистика вряд ли изменится, но ряд устройств будут запрещены для ввоза, как это происходит с автомобилями. И, очевидно, что самокаты станут дороже, а пользоваться ими будут гораздо меньше».

Распознавать нелегализованные электросамокаты можно будет без труда, считают автоюристы. Для этого их нужно подключить к системе ГЛОНАСС. В Москве, к слову, ее начали тестировать на средствах индивидуальной мобильности с этого месяца. Значит, всем пользователям потребуется регистрация своего транспорта, рассказывает руководитель и администратор общественная система «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль:

«Так как каждый сертификат будет оборудован чипом, его можно определять удаленно. Направленный на самокат прибор считает информацию. Если СИМ не идентифицируется, то подлежит остановке, изъятию или же поручению владельцу в течение короткого времени его зарегистрировать».

Единые сертификаты могут предусматривать ограничение скорости, наличие светоотражателей, светотехники, площадки для крепления номеров и так далее. Но это в большей степени коснется частных устройств, а не электросамокатов в кикшерингах, считает пресс-секретарь сервиса по аренде самокатов Whoosh Анастасия Шевченко:

Должны ли сервисы кикшеринга отвечать за инциденты с участием СИМ

«Очень важно, что сертификация частных устройств, которая как раз сейчас сильно не контролируется, обяжет их соответствовать нормам и параметрам, которые уже применяются в кикшеринге. Самый простой пример — это скоростное ограничение. Сейчас у самокатов в сервисах проката скоростное ограничение составляет 25 км/ч. Частные самокаты до сих пор могут развивать совершенно разные скорости.

Сертификация действительно может улучшить ситуацию на дорогах. Она даже может сподвигнуть россиян пересесть с электрических на обычные самокаты, говорит организатор движения городских самокатов Let’s Kick Александр Нилов:

«Это повлияет на безопасность при условии, что сертификаты будут не поддельными, а настоящими. Повлияет ли это на количество моделей на рынке? Да, безусловно. Уйдут бюджетные варианты, покупатели которых просто не будут заморачиваться с этой сертификацией, или они окажутся в серой зоне. Я думаю, что многие выберут обычные самокаты вместо электрических».

В мае депутаты Госдумы обсуждали введение водительских прав на электросамокаты. Но в ГИБДД заявили, что применять их пока не планируют.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Тюленева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...