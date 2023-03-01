Правила пошли по кругу

С 1 марта меняются правила жизни российских водителей — вступают в силу обновленные Правила дорожного движения (ПДД). “Ъ” рассказывает, на что стоит в связи с этим обратить внимание владельцам транспортных средств, пользователям СИМ и пешеходам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Вступающие в силу изменения в ПДД готовились Минтрансом и ГИБДД на протяжении нескольких лет (“Ъ” подробно рассказывал об этом) и затронули целый ряд аспектов дорожного движения. В частности, поправками запрещена стоянка и остановка на «островках безопасности» (отделенная от проезжей части зона для пешеходов, переходящих дорогу) и «направляющих островках» (часть дороги для разделения потоков, часто выполнена виде треугольника; применяется на съездах с магистралей). Штраф в Москве и Санкт-Петербурге составит 2,5 тыс. руб., в остальных регионах — 500 руб. Стоящие на островках машины затрудняют проход и видимость, что приводит к авариям, пояснили инициаторы поправок.

Зона действия знаков «Остановка запрещена» или «Стоянка запрещена» более не связана с желтой линией вдоль края проезжей части. Запрет теперь действует до следующего перекрестка, другого знака или конца населенного пункта — независимо от наличия желтой линии. «В наших условиях, в преимущественно северной стране, разметка может быть неразличима под грязью и снегом»,— заявил соавтор поправок начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин. Запрет стоянки прекращается также после знака «Парковка» — это теперь прямо записано в правилах. Ранее возникали спорные ситуации, когда эвакуаторы увозили машину на штрафстоянку из-под знака «P», порой прямо из парковочного кармана. Для автобусов, добавим, введен запрет на стоянку в жилых зонах за пределами специально обозначенных парковок.

С 1 марта входят в обиход белые дорожные знаки на переносных опорах, которые имеют статус «временных». По формату они похожи на действующие сейчас знаки на желтом фоне (они также продолжат использоваться). У этих знаков приоритет перед стационарными указателями.

Вновь уточнены правила проезда круговых перекрестков, обозначенных соответствующим знаком. Базовый принцип сохранен: тот, кто на круге,— главный. Но, появилась строка в правилах, дороги при этом должны быть равнозначными. Иными словами, если перед перекрестком установлен знак «Главная дорога», то уступает тот, кто на круге. Это сделано для исключения «неоднозначности толкований» норм, пояснил Дмитрий Митрошин: многие раньше ошибочно считали, что правило «на круге главный» работает на всех перекрестках независимо от наличия знаков. Ряд экспертов новшество подвергли критике. Юрист Екатерина Соловьева, к примеру, считает, что теперь, если на круге нет знаков приоритета, водители будут путаться, кто кому уступает, есть у них преимущество или нет, что может спровоцировать ДТП. «Вместо решения проблемы мы получили новые коллизии и потенциальный конфликт транспортных потоков»,— согласен координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Ряд поправок носят технический характер, но все же требуют пояснений, поскольку в СМИ описаны как новшества. Речь, например, о разметке синего цвета для обозначения платных парковок или секции в светофоре в виде силуэта пешехода и мигающей стрелки бело-лунного цвета. Эти технологии уже давно применяются и теперь просто юридически закреплены в ПДД. В правила включен пункт, разрешающий водителям предъявлять ГИБДД все документы в электронном виде, однако это вовсе не означает, что можно проститься с бумажными свидетельствами. Полноценным электронным документом в настоящий момент является лишь полис ОСАГО. Автомобилисты могут предъявить инспектору QR-коды из приложения «Госуслуги.Авто» вместо водительского удостоверения и СТС, но оригиналы нужно иметь при себе. Для отмены этой обязанности потребуется правка законодательства, пояснили в Минтрансе, а в ПДД норму внесли заблаговременно.

Электросамокаты, моноколеса, гироскутеры теперь выделены в новую категорию «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). Раньше пользователи считались пешеходами, а если передвигались на СИМ с двигателем мощнее 250 ватт, то водителями мопедов. В ряде регионов (например, в Татарстане) инспекторы останавливали таких граждан и проверяли их как водителей мопедов на предмет употребления алкоголя, что вызвало череду судебных споров. Теперь электросамокат по умолчанию имеет статус СИМ, чтобы приравнять его к мопеду, полицейскому нужно доказать это в том числе подтверждающими документами.

Пользователи СИМ обязаны подчиняться специальным правилам — например, ездить по велодорожкам. Если таковых нет, можно выезжать на тротуары при условии, что масса СИМ не превышает 35 кг. Самокатчик при этом должен уступать дорогу пешеходам. Водителю электрического транспортного средства, которое весит более 35 кг, при отсутствии велодорожек и обочины разрешено выезжать на правый край проезжей части при условии, что скорость ограничена 60 км/ч, а у электросамоката имеются тормоза, звуковой сигнал и опознавательные огни. Такое разрешение действует только для пользователей старше 14 лет. Также введены в действие единое ограничение скорости для всех СИМ в 25 км/ч (уже применяется кикшеринговыми операторами) и новые знаки, запрещающие движение в отдельных районах города.

К нарушителям на СИМ ГИБДД будет применять штрафы от 800 до 1,5 тыс. руб. «Не будет, конечно, полиция гоняться за ними по паркам, по тротуарам, догонять, измерять их скорость — не ставится такой цели»,— пообещал Дмитрий Митрошин. Массу и скорость СИМ можно измерять с помощью «весов и радаров», заявили в Минтрансе, не раскрыв деталей технологии. Скорость «целесообразно» выяснять в случае административного расследования или расследования уголовных дел, возбужденных по фактам нарушения ПДД, говорится в письме Госавтоинспекции в регионы (“Ъ” ознакомился с текстом). В качестве доказательств могут использоваться «любые фактические данные», включая показания потерпевших, свидетелей, заключения эксперта, фото- и видеозаписи, показания «специальных технических средств».

Иван Буранов