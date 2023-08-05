Родители начали вывозить детей из лагеря «Колибри» в Турции за собственные деньги

Родители, детей которых решили выселить из отеля Rios Latte Beach в Турции, куда они были вынуждены переехать после выселения из Omorfi Garden Resort, начали самостоятельно вывозить их в Россию. С утра в аэропорт Антальи уехали семь человек, сообщает Tourdom. Еще около десяти детей вновь перевезут в другой лагерь, который в Турции организовал туроператор «Ост-Вест».

4 августа стало известно, что отдыхающие детского и подросткового лагеря «Колибри Тур» были вынуждены покинуть отель Omorfi Garden Resort, на базе которого был организован их отдых 2 августа. Детей переселили в гостиницу Rios Latte Beach Hotel.

В настоящее время, по словам родителей детей, они уже покинули и Rios Latte Beach Hotel. Дети направились в аэропорт Антальи. Вопреки заявлению руководства лагеря «Колибри», обещавшего купить билеты, трансфер и перелет были организованы за счет самих родителей. Представители консульств и других госслужб, по словам родителей, с ними не связывались.

Вчера Ассоциация российских туроператоров (АТОР) со ссылкой на родителей сообщила, что всего в лагерь прибыли 68 детей. ATOP отмечала, что договор о бронировании билетов и проживании в отеле заключался с индивидуальным предпринимателем, а не через туроператора. Родители утверждают, что не получили никаких документов, кроме билета в один конец.

Начальник отдела продаж туроператора «Колибри» Дмитрий Мартин сказал, что детей перевезли из отеля Omorfi Garden Resort из-за пожаров рядом с Кемером, а выселения из отеля Rios Latte Beach Hotel потребовали из-за овербукинга.

Один из руководителей отеля Omorfi Garden Resort Джем Сендаг объяснил, что решение покинуть отель принял сам российский туроператор. «Российская отправляющая сторона заверила нас, что 80% детей утром улетают домой, поэтому выезд был организован в неурочное время»,— сказал он. По словам господина Сентага, организаторы отдыха задолжали отелю $75 тыс.