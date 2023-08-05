Москалькова обратилась в СКР из-за выселения детей из отеля в Турции

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что попросила Следственный комитет России разобраться в причинах выселения детей из отеля Rios Latte Beach в турецкой Анталье. Российский туроператор «Колибри» организовал в отеле детский лагерь, но из-за проблем с оплатой жилья детей выселили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Я обратилась в Следственный комитет с просьбой разобраться: как могло случиться, что несовершеннолетних граждан России выставили ночью на улицу? Знаю, что этим вопиющим фактом уже заинтересовался Роспотребнадзор. Надеюсь, что объективное расследование даст ответы на все вопросы»,— написала омбудсмен в Telegram-канале (позже сообщение было отредактировано).

Госпожа Москалькова сообщила со ссылкой на генконсульство РФ в Турции, что 90 детей, которые были вынуждены покинуть отель, сегодня, 5 августа, отправят домой. Некоторые родители вывезли своих детей в Россию за свои деньги. Около десяти детей перевезут в другой лагерь, который в Турции организовал туроператор «Ост-Вест».

4 августа стало известно, что отдыхающие детского и подросткового лагеря «Колибри Тур» были вынуждены покинуть отель Omorfi Garden Resort, на базе которого был организован их отдых 2 августа. Детей переселили в гостиницу Rios Latte Beach Hotel. Родители, заключившие договоры с частным лицом и не получившие на руки документов, говорят, что причина выселения — отсутствие оплаты проживания. Оператор ссылается на овербукинг.