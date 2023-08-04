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Коммерсантъ FM
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Группу российских детей выселят из отеля в Турции из-за проблем с оплатой

От группы из десятков российских детей, отдыхающих в Турции по программе туроператора «Колибри», потребовали выселиться из отеля в Кемере. Они покинут курорт досрочно и завтра вылетят в Россию. Родители, заключившие договоры с частным лицом и не получившие на руки документов, говорят, что причина выселения — отсутствие оплаты проживания. Оператор ссылается на овербукинг.

Как сообщает Ассоциация российских туроператоров (АТОР) со ссылкой на родителей, в лагерь прибыли 68 детей, которые изначально поселились в отеле Omorfi Garden Resort, откуда их выселили в ночь со 2 на 3 августа. Представитель туроператора «Колибри» сказал ATOP, что из Omorfi Garden Resort детей переселили в связи с пожарами в Кемере.

Мать одного из детей сообщила изданию «Турдом», что персонал отеля потребовал отдыхающих покинуть номера из-за «проблем с оплатой» в ночь на 1 августа. По ее словам, в отель дети прибыли 26 июля, а после выселения «всю ночь катались на автобусе, спали в нем, а также на лавочках в парке пока руководство “Колибри” решало, куда поселить».

Как пишет «Турдом», к вечеру 1 августа детей расселили в отель Rios Latte Beach. Вскоре на дверях номеров развесили объявление с требованием освободить места к 5 августа, поскольку «организатор не продлил проживание». При этом некоторые дети должны были оставаться в лагере до 9 августа. ATOP пишет, что договор о бронировании билетов и проживании в отеле заключался с индивидуальным предпринимателем, а не через туроператора. Родители утверждают, что не получили никаких документов, помимо билета в один конец.

Начальник отдела продаж «Колибри» Дмитрий Мартин сообщил «Интерфаксу», что «никого из лагеря не выселяли». «Дети находятся на экскурсии и сейчас возвращаются в отель. Выезд в Москву планировался 9 августа, а мы возвращаемся досрочно 5 августа, так как отель не продлевает размещение детей из-за овербукинга, у них стоп-сейл»,— сказал Мартин.

Согласно информации на сайте туроператора «Колибри», путевка в детский лагерь в Кемере стоит 83 500 руб. за 15 дней и 96 500 руб. за 22. В стоимость входит билет из Москвы и обратно, проживание, питание «все включено», анимация, клуб английского языка.

Лусине Баласян

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