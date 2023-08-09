Из дружинников хотят сделать сотрудников

О подготовке предложений по корректировке законодательства в сфере участия россиян в охране общественного порядка и соответствующих «консультациях с ответственными государственными органами» сообщил член президентского Совета по правам человека (СПЧ) и глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Господин Кабанов, отмечая, что «на фоне СВО появляется все больше предложений о создании структур с целью привлечения сил гражданского общества к обеспечению общественной безопасности», призывает пересмотреть функции и статус дружинников. Один из соавторов принятого в 2014 году закона «Об участии граждан в охране общественного порядка» депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал не торопиться и «детально изучить, чего не хватает сегодня в законодательстве».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

О подготовке предложений по изменению законодательства, регулирующего деятельность народных дружин, Кирилл Кабанов сообщил в своем Telegram-канале: «В последнее время на фоне СВО появляется все больше предложений о создании различных структур с целью привлечения сил гражданского общества к обеспечению общественной безопасности. Готовим предложения по изменению законодательства, ведем консультации с ответственными государственными органами». Член СПЧ пояснил “Ъ”, что потребность в привлечении граждан к функции обеспечения общественного порядка обусловлена «общим ощущением обеспокоенности и вероятности террористических атак».

Господин Кабанов дал понять, что необходимо в связи с этим упорядочить самодеятельность региональных властей. «Кто-то ищет взрывные устройства, кто-то следит за дронами во время больших мероприятий,— перечислил он.— Сегодня в правоохранительных органах сил и средств реально не хватает. При этом количество угроз не уменьшается, а лишь увеличивается». Так, в декабре прошлого года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о создании территориальной обороны, а несколько недель назад уже заявил о закупке для ополченцев 400 единиц оружия (см. “Ъ” от 17 июля и 3 августа). «Нам нужно понять, как создать единую систему, в которой люди могут участвовать в процессе обеспечения общественной безопасности»,— призвал член СПЧ.

Деятельность народных дружин регулирует Федеральный закон «Об участии граждан в охране общественного порядка», принятый в апреле 2014 года. «Это рамочный закон,— высказывает претензии господин Кабанов.— Люди могут участвовать в обеспечении общественной безопасности по просьбе МВД или региональных властей, но правовой статус их не определен». Инициатива, по его словам, состоит в том, чтобы придать гражданам, участвующим в обеспечении общественного порядка, статус сотрудника правоохранительных органов: «Необходим закон прямого действия с прописанными процедурами, гарантиями и определением дружинников». Член СПЧ подчеркивает, что нынешние добровольные помощники органов практически полностью ограничены в действиях, и поясняет: «Принимать реальные меры — применять к правонарушителям насилие — они не могут. В случае угрозы жизни и здоровью дружинники реагировать могут, но в такие места, где есть угроза, их и не посылают».

Один из соавторов закона 2014 года депутат Госдумы Александр Хинштейн в разговоре с “Ъ” признал возросшую потребность в привлечении граждан к охране правопорядка, но не согласился с критикой действующих в этой сфере норм. «Когда гражданин участвует в охране общественного порядка, например действует в составе совместного патруля, любое нападение и любые противоправные действия в отношении него квалифицируются как нападение на представителя власти,— напомнил он.— Помимо федерального закона "Об участии граждан в охране общественного порядка" есть ряд подзаконных актов, которые определяют порядок функционирования народных дружин». Депутат призвал прежде «детально изучить, чего не хватает сегодня в законодательстве».

Господин Кабанов сообщил “Ъ”, что в настоящий момент проводит консультации относительно текста документа с МВД и Росгвардией: «Пока обсуждение проходит в закрытом режиме. Надеемся в ближайшие полгода выйти на реальную оформленную инициативу». Из его слов, впрочем, следует, что обучение дружинников может взять на себя Росгвардия, которая уже готовит частных охранников. «Люди потратят один или два дня на обучение, подготовку и сдачу минимальных экзаменов,— говорит он.— Обучение стоит копейки — пять или шесть тысяч рублей. То есть только месячная зарплата патрульного покрывает обучение нескольких дружинников». Будет ли система дружин подведомственна одному из правоохранительных ведомств, представитель СПЧ не пояснил.

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил “Ъ”, что предложение Кирилла Кабанова в рамках СПЧ пока не обсуждалось, «поэтому официальной позиции СПЧ пока нет».

Эмилия Габдуллина