Территориальная оборона углубляется в тыл

Еще один российский регион планирует организовать территориальную оборону. На прошлой неделе власти Орловской области заявили о создании соответствующего учебного полигона. Тероборона уже существует в приграничных с Украиной Белгородской и Курской областях, а также в Псковской области, которая соседствует с Латвией и Эстонией (члены НАТО). Орловская область станет первым субъектом, который займется сбором ополчения, не имея при этом непосредственной границы ни с новыми территориями, ни с какими бы то ни было зарубежными странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Орловской области Андрей Клычков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Губернатор Орловской области Андрей Клычков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На прошлой неделе орловский губернатор Андрей Клычков на встрече с активом Урицкого района поддержал идею создания отрядов территориальной обороны. Орловская область не граничит с Украиной, но ее жители, по словам губернатора, видят, что происходит в соседних регионах (область непосредственно граничит с Брянской, Курской, Липецкой, Тульской и Калужской областями): «Поступает предложение собраться вместе и организовать гражданский тыл для того, чтобы подготовиться, пройти азы медицинской и тактической подготовки, научиться пользоваться оружием. Надеюсь, нам это не пригодится, но к этому нужно быть точно готовыми». В ближайшее время власти проведут оперативное совещание с силовым блоком по поводу организации учебного полигона, добавил господин Клычков. На вопросы “Ъ” об источниках финансирования и планах вооружить ополчение в правительстве области не ответили.

Напомним, с октября 2022 года в Орловской области, так же как и в других регионах Центрального федерального округа, а также в Адыгее, Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях, действует режим повышенной готовности, подразумевающий, в частности, мероприятия по территориальной и гражданской обороне. Еще в семи регионах, прямо граничащих с Украиной или с новыми территориями (Крым, Краснодарский край, Ростовская, Воронежская, Белгородская, Курская и Брянская области), действует средний уровень реагирования (также подразумевает меры территориальной и гражданской обороны). В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение.

В Белгородской области отряды территориальной обороны действуют с прошлого года. Их участники занимаются патрулированием расположенных у границы с Украиной населенных пунктов и содействуют охране объектов инфраструктуры. В состав восьми отрядов входят почти 3 тыс. человек, на обеспечение обмундированием и техникой которых потрачено более 400 млн руб. Власти положительно оценивают работу ополченцев и заявляют о намерении удвоить их количество и вооружить. Как рассказали “Ъ” в правительстве Белгородской области, участники отрядов самообороны прошли огневую, комендантскую, тактическую и медицинскую подготовку, а также научились управлять беспилотниками. В мае и июне, когда Шебекинский городской округ подвергался массированным обстрелам и атакам диверсантов со стороны Украины, ополченцы несли дежурства на дорогах и объектах особой важности, не допустив чрезвычайных происшествий. Участники отрядов наравне с органами власти и сотрудниками МВД, МЧС и Росгвардии предотвращали диверсии и оказывали помощь местным жителям, добавили в правительстве: они участвовали в оцеплении территории, эвакуации людей, охране оставленных домов от мародерства и тушении пожаров.

При этом работой других похожих структур — добровольных народных дружин (ДНД), патрулирующих «мирные» населенные пункты,— белгородские власти недовольны. На прошлой неделе губернатор Вячеслав Гладков раскритиковал их за формальный подход: «В основном набирают очень молодых людей, много девчонок. Все это выглядит достаточно формально. Деньги тратим, а результата на самом деле практически нет. Работа была по большому счету для массовости». В итоге власти приняли решение перенаправить выделенные на ДНД деньги на выплаты участникам самообороны.

Территориальная оборона организована также в Курской области. В конце прошлого года отряды добровольцев были объединены в дружину «Патриот», которая занимается боевой подготовкой и патрулирует населенные пункты. Губернатор Роман Старовойт активно призывает местных жителей вступать в ряды теробороны и сам отчитывается о «повышении навыков тактической подготовки» в лагерях дружины.

В июне о создании теробороны заявил глава Псковской области Михаил Ведерников. Граничащий со странами НАТО регион должен быть готов «к любому развитию событий», объяснил губернатор. По его словам, Псковщина использует белгородский опыт по созданию «отрядов содействия обороне и безопасности», в задачи которых будет входить помощь силовым структурам при возможных чрезвычайных ситуациях. В июле господин Ведерников уточнил, что ополчение получило название «Дружина Александра Невского»; вступить в нее могут «все от мала до велика — от 14 лет». Дружинники будут «вносить свой вклад» в обеспечение безопасности региона от «наиболее вероятных угроз» — беспилотных летательных аппаратов, диверсионно-разведывательных групп и терактов, резюмировал губернатор.

Впрочем, не все приграничные регионы видят смысл в организации ополчения. Например, в правительстве граничащей с Украиной Брянской области, куда в марте этого года проникли диверсанты, что привело к гибели двух человек и ранению 10-летнего мальчика, “Ъ” сообщили об отсутствии планов по созданию отрядов территориальной обороны. Ранее губернатор Александр Богомаз называл это «крайней мерой», необходимость в которой пока отсутствует.

Власти Крыма тоже по-прежнему не намерены прибегать к опыту других регионов по созданию теробороны. Как сообщил “Ъ” источник в правительстве региона, руководство республики полагается на силы армии, базирующиеся на полуострове, а также на внутренние резервы: «Народное ополчение Крыма», организованное в 2014 году, и ЧВК «Конвой», состоящую преимущественно из казаков, бывших военных, работников охранных структур и участников «Крымской весны».

В администрации Краснодарского края на вопрос о возможном создании структур территориальной обороны “Ъ” не ответили. В открытых источниках такая форма обеспечения безопасности в крае также не упоминается. Последний опубликованный отчет атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова (вице-губернатор по развитию казачьего движения) за 2022 год не содержит никаких упоминаний о существующей или планируемой территориальной обороне. При этом в докладе есть данные о добровольческих отрядах, центрах военной подготовки и казачьих дружинах по охране правопорядка. Неофициально представители Кубанского казачьего войска поясняют, что обсуждение планов создания новых военизированных структур возможно только при согласовании с администрацией края, так как это затрагивает вопросы безопасности. В конце прошлого года в пресс-службе краевой администрации “Ъ” говорили, что в регионе не идет речь о создании отрядов территориальной обороны, так как Краснодарский край не является приграничным регионом.

В пресс-службе правительства Ростовской области на запрос “Ъ” о планах по созданию в регионе подразделений территориальной обороны не ответили.

Сергей Толмачев, Воронеж; Александр Дремлюгин, Симферополь; Анна Перова, Краснодар; Вадим Водолазов, Ростов-на-Дону; Андрей Прах