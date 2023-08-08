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Самым издаваемым автором в России за первое полугодие стал Достоевский

Джоан Роулинг покинула список самых издаваемых авторов детской литературы

По итогам первого полугодия 2023 года самым издаваемым автором в России стал Федор Достоевский. Стивен Кинг, который ранее был лидером, опустился на 6-ю строчку, следует из статистики Российской книжной палаты (.pdf).

Совокупный тираж произведений Достоевского по итогам полугодия составил 463,2 тыс. экземпляров против 577,6 тыс. в январе—июне 2022-го. На 2-м месте рейтинга Агата Кристи — 411 тыс. экземпляров против 454 тыс. годом ранее. На 3-м — Анна Джейн (псевдоним российской писательницы Анны Потапкиной). В первом полугодии совокупный тираж ее произведений составил 294 тыс. В прошлом году ее не было в рейтинге.

На 4-й строчке — Эрих Мария Ремарх с тиражом 271,5 тыс., на 5-й — Лев Толстой с тиражом 254,77 тыс. Стивен Кинг находится на 6-й строчке. По итогам полугодия тираж его книг упал до 240,9 тыс. с 1 млн экземпляров в первом полугодии 2022-го, отмечает РБК.

Впервые в рейтинг попал польский писатель Анджей Сапковский — автор саги «Ведьмак». Совокупный тираж его книг достиг 132 тыс. экземпляров, он находится на 18-й строчке. Также в рейтинг впервые вошли автор детективов о Шерлоке Холмсе Артур Конан Дойль (130 тыс. экземпляров), российский автор любовных романов Ася Лавринович (219 тыс. экземпляров) и американская писательница Эмма Скотт (общий тираж — 189 тыс.).

В сегменте детской литературы список самых издаваемых авторов покинула Джоан Роулинг, автор серии книг о Гарри Поттере. Лидером рейтинга в первой половине 2023 года стал Корней Чуковский.

После начала спецоперации известные писатели, в том числе Нил Гейман и Стивен Кинг, заявили, что не согласятся ни на какие издания своих произведений в России во время конфликта. The Guardian писала, что в нынешнем году британским писателям предлагают более высокие гонорары за право публикации их книг в России.

По итогам первого квартала года общий тираж книг и брошюр в РФ упал до 69 млн экземпляров, это на 23% меньше, чем в первом квартале 2022 года (90 млн).

Подробнее — в материале «Ъ» «Тиражи припечатались».

Олеся Павленко

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