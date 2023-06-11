The Guardian: британским авторам предлагают удвоенные гонорары за право перевести их книги в России

В этом году британским писателям предлагают более высокие гонорары за право публикации их книг в России, пишет The Guardian. Речь идет в основном о таких жанрах, как криминальные и любовные романы, а также фэнтези. Предложения из России, как правило, выше на несколько тысяч фунтов и часто достигают 5 тыс. фунтов стерлингов, говорят литературные агенты.

Одна из писательниц, чье имя не называется, заявила, что только что отклонила существенное предложение о правах, эквивалентное нескольким тысячам фунтов стерлингов, на ее недавно опубликованную книгу, хотя эта сумма была выше, чем обычно. «Я бы чувствовала себя лицемером, если бы согласилась»,— сказала автор популярных исторических романов.

«От того, что российские издательства делают такие существенные предложения, некоторым трудно отказаться. Это также демонстрирует, насколько отчаянно российская книжная торговля пытается заполучить западные книги»,— заявила она. «У некоторых агентств есть общее правило не вести бизнес с Россией … Мы работаем с россиянами напрямую, а не через агентства, поэтому у нас другие отношения. Мы знаем, какие издательства пытаются работать по-другому или переехали»,— прокомментировала руководитель международного отдела агентства RCW Лорен Лалуйо.

После начала военной операции некоторые известные писатели, в том числе Нил Гейман и Стивен Кинг, заявили, что не согласятся ни на какие издания своих произведений в России во время конфликта, а Джоан Роулинг отозвала онлайн-права на книгу о Гарри Поттере у двух крупнейших российских библиотек электронных книг. Однако другие писатели в частном порядке считают, что российским читателям необходимо иметь постоянный доступ к иностранной литературе, отмечает The Guardian.

Общий тираж книг и брошюр в РФ в первом квартале составил 69 млн экземпляров, что на 23% меньше, чем в первом квартале 2022 года (90 млн экземпляров).

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Тиражи припечатались».

Мария Федотова