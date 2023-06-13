Путин ввел госрегулирование табачного рынка по аналогии с алкогольным

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает госрегулирование производства и оборота табачных изделий в стране. Регулироваться табачный рынок будет по аналогии с алкогольным.

Согласно новому закону (вступает в силу с 1 марта 2024 года), для осуществления производства никотиносодержащей продукции необходимо будет получить лицензию на установку оборудования для производства с обязательной госрегистрацией, а также учет продукции, основанный на системе маркировки «Честный знак».

Кроме того, обязательной станет консервация не используемого для приготовления табачной продукции оборудования. Импорт и экспорт продукции с содержанием никотина также будет возможен лишь при наличии лицензии.

В правительстве РФ считают, что госрегулирование рынка табачной продукции приведет к сокращению объемов нелегального производства и оборота табачных изделий. В 2022 году Федеральная таможенная служба изъяла из незаконного оборота 82,5 млн пачек сигарет. Также был пресечен нелегальный оборот около 17 млн пачек табачных изделий и более 491 т табачного сырья на сумму 1,7 млрд руб.

По оценкам участников табачной отрасли, в 2022 году доля нелегального рынка сигарет выросла до 13% против 1% в 2015-м.

Подробнее — в публикации «Ъ FM» «Нелегальный табак до дела доведет».

Александр Кислов