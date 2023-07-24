Спасение пролетающих

Как выяснил “Ъ”, минимум пять российских авиакомпаний получили разрешения на страховое урегулирование с западными владельцами самолетов. Речь может идти примерно о 80–90 самолетах. Однако компании рискуют не успеть закрыть сделки в срок, поскольку Минтранс пока не определил критерии получения 300 млрд руб. из ФНБ, которые правительство планировало направить на выкуп самолетов. Из этой суммы треть, по данным “Ъ”, уже потрачена на нужды «Аэрофлота», и другие перевозчики опасаются, что в итоге могут вообще не получить средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, крупные частные авиаперевозчики обеспокоены отсутствием критериев выделения средств ФНБ на выкуп самолетов у западных собственников. Критерии, которые определят, какие авиакомпании и в каком размере смогут получить часть из 300 млрд руб. льготного финансирования из ФНБ, должен был подготовить Минтранс.

Проблема обсуждалась в середине июля на совещании с представителями Минтранса, Минэкономики и большинства крупных перевозчиков. Суть в том, что на данный момент, по данным “Ъ”, по меньшей мере пять авиакомпаний, не считая группы «Аэрофлот», смогли согласовать условия страхового урегулирования и готовы закрыть лизинговые контракты (подробнее см. “Ъ” от 16 июня). Договоренность касается 80–90 самолетов (включая 47 «Аэрофлота»), однако на закрытие сделок осталось менее трех месяцев, поскольку у большинства компаний сроки полученных от регуляторов ЕС разрешений истекают до 30 сентября. По словам собеседника “Ъ” в международной лизинговой компании, продление срока маловероятно.

По словам близкого к Минтрансу источника “Ъ”, условия сделок согласовали «или крайне близки к этому» в «Аэрофлоте», S7, «Уральских авиалиниях», «Руслайне» и чартерной iFly. Последняя, по его данным, планирует провести сделку по трем Airbus A330 лизингодателя Air Lease Corporation (США), и на операцию получена действительная до октября лицензия OFAC. Связаться с iFly не удалось.

«Уральским авиалиниям» удалось получить разрешение США и ЕС на сделку по закрытию контрактов по 19 Airbus (из 52 в текущем парке), уточнили “Ъ” в пресс-службе авиакомпании. «Руслайн», по данным источников “Ъ” на рынке, намерен выкупить у близкого к компании иностранного собственника восемь региональных CRJ. Еще двое собеседников рассказали “Ъ”, что их компании уже выкупили несколько самолетов за свой счет.

В S7 отказались от комментариев. Собеседник “Ъ” в группе «Аэрофлот» ответил, что анонсированный процесс страхового урегулирования находится «в высокой степени готовности» и группа по-прежнему «планирует провести страховое урегулирование со всеми иностранными лизингодателями».

Но к дефициту времени добавляется дефицит средств. Исходно правительство выделило на выкуп судов 300 млрд руб. из ФНБ. На данный момент, по данным источников “Ъ”, примерно 90–100 млрд руб. уже потрачены на приобретение «Аэрофлотом» 10 Boeing 777–300ER.

Часть собеседников “Ъ” полагает, что сумма трат из ФНБ исходно рассчитывалась только под нужды группы. В марте помощник президента РФ Игорь Левитин говорил, что средства выделены на отрасль в целом, а «сколько и какая авиакомпания получит, это прерогатива Минтранса». Однако, утверждают собеседники “Ъ” в семи частных авиакомпаниях, до сих пор Минтранс не предоставил на обсуждение ни порядок расчетов, ни критерии отбора претендентов на средства ФНБ.

По словам источника “Ъ”, близкого к Минтрансу, документ, регламентирующий «условия финансирования для всех авиакомпаний», находится в «процессе финальных согласований». В самом Минтрансе, аппарате правительства, Минфине и Минэкономики отказались от комментариев.

Будут ли все средства ФНБ израсходованы на «Аэрофлот», зависит от того, какие самолеты компания решит выкупать. При выкупе 23 широкофюзеляжных и 24 узкофюзеляжных самолетов сумма может составить около 245–250 млрд руб., считает аналитик канала «Мои инвестиции» Елена Сахнова. Если речь идет только об узкофюзеляжных лайнерах, уточняет она, то речь может идти о 117–120 млрд руб.

На данном этапе «Аэрофлот», по информации “Ъ”, активно обсуждал возможность выкупа еще минимум 81 самолета. На покупку такого числа узкофюзеляжных воздушных судов потребуется дополнительно около 200 млрд руб., полагает Елена Сахнова.

Весь парк S7, по оценке эксперта, может стоить порядка 193 млрд руб., «Уральских авиалиний» — около 77 млрд руб. Источник “Ъ” в международной лизинговой компании согласен с этими расчетами, но сомневается, что «Аэрофлоту» удастся выкупить все самолеты: «Это крайне сложный процесс».

Собеседники “Ъ” в авиакомпаниях признают, что средств из ФНБ «хватит не всем», но надеются успеть профинансировать хотя бы часть своих сделок из этих средств. Несколько источников “Ъ” говорят, что в Минтрансе им предлагали обдумать покупку ВС самостоятельно на кредитные средства. «Но попыток детально обсудить льготные банковские кредиты или гарантии компенсаций не было»,— уточняет один из них.

Льготные кредиты из ФНБ предполагались сроком на 15 лет под 1,5% годовых. В случае приобретения за счет ФНБ самолеты будут оформлены в собственность подведомственной Росавиации лизинговой компании «НЛК-Финанс». По словам источника “Ъ” в правительстве, многие авиакомпании, в том числе крупнейшие частные игроки, указывают на риски от передачи всех самолетов в монопольную структуру: их беспокоит потенциальный рост ставок и непродление лизинговых контрактов (см. “Ъ” от 11 июля).

Продолжать попытки приобретения самолетов имеет смысл в любом случае, полагает глава «Авиапорта» Олег Пантелеев. Избавленные от двойной регистрации воздушные суда, по его словам, можно поставить на те международные направления, где она недопустима. «Для небольших авиакомпаний это критически важно»,— подчеркивает эксперт. Также, по его мнению, самолеты в собственности «прибавят перевозчикам операционной гибкости»: при необходимости они смогут абсолютно законно их заложить, продать, разобрать на запчасти, не опасаясь потенциальных исков западных владельцев.

Айгуль Абдуллина