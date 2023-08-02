Авиадиспетчеры дают нелетную погоду

Из-за нехватки сотрудников авиадиспетчеров в аэропортах Европы и США задерживаются и отменяются авиарейсы. Масштаб проблемы значителен, и это, по мнению экспертов, не позволяет авиакомпаниям окончательно восстановиться после спада перевозок в период пандемии. На решение этой проблемы могут уйти два-три года, считают специалисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Joshua Roberts / Reuters Фото: Joshua Roberts / Reuters

По данным Европейской организации по безопасности воздушного движения (Eurocontrol), за последний год из-за дефицита авиадиспетчеров и закрытий воздушного пространства в Европе на 37% выросло число задержек рейсов. А в июле почти половина задержек рейсов была связана с этими причинами. В США, по данным Министерства транспорта, в 20 из 26 самых загруженных авиатранспортных узлов штат авиадиспетчеров укомплектован на 85% или меньше.

Чтобы компенсировать дефицит сотрудников, диспетчерам приходится работать сверхурочно и по шестидневному графику.

И хотя многие авиакомпании сейчас на фоне восстановления пассажиропотока после пандемии отчитываются о рекордной прибыли, они теряют значительные средства на непроданных билетах и росте операционных издержек. По данным того же Евроконтроля, в прошлом году задержки рейсов обошлись авиаперевозчикам более чем в €800 млн. Ситуация с перелетами в Европе осложняется еще и участившимися забастовками то пилотов, то авиадиспетчеров, а также закрытием воздушного пространства над Украиной, что перегружает пространство над остальными европейскими странами. И хотя, как отмечает Financial Times, масштабы дефицита диспетчеров сейчас не столь значительны, как в период пандемии, на решение проблемы может уйти немало времени со всеми вытекающими для индустрии пассажирских авиаперевозок последствиями.

По оценкам Международной федерации ассоциаций авиадиспетчеров (IFATCA), в Европе не хватает 700–1000 диспетчеров.

Как отмечает исполнительный вице-президент федерации по европейскому региону Фредерик Дело, это по большей части связано с сокращениями и приостановкой найма новых сотрудников в период пандемии, которым предшествовали десятилетия недостаточных инвестиций в отрасль. Подготовка новых авиадиспетчеров, по словам господина Дело, займет 2–3 года, но следует учитывать и то, что за это время часть работающих сейчас диспетчеров уйдет на пенсию.

В США, по данным Федерального управления гражданской авиации (FAA), 70% задержек рейсов связаны с погодными условиями. Нехватка диспетчеров привела к задержкам лишь 3% рейсов в нынешнем году. В прошлом году этот показатель составлял 12%. В целом с 2012 по 2022 год число сертифицированных авиадиспетчеров в США сократилось на 9%. Чтобы компенсировать дефицит, FAA планирует в нынешнем году взять на работу 1500 диспетчеров и еще 1800 — в 2024 году. Но, например, профсоюзная Национальная ассоциация авиадиспетчеров уверена, что ведомство недооценивает масштабы дефицита. По ее оценкам, нужны 14 600 сертифицированных диспетчеров, что на 2600 человек больше, чем предусматривают планы FAA.

Представители самих авиаперевозчиков также считают, что диспетчерским службам необходим «хороший план набора новых сотрудников».

Такой план, по словам главы Delta Air Lines Эда Бастиана, был у авиакомпаний, что помогло им справиться с последствиями пандемии. Как отмечает господин Бастиан, США должны сделать вопрос расширения инвестиций в авиационную инфраструктуру «национальным приоритетом». По его словам, FAA и авиадиспетчеры «трудолюбивые, но им не хватает людей и инвестиций», а без этого ничего не получится.

Алена Миклашевская