Советник Зеленского назвал российские порты и суда в Черном море военными целями

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что российские порты и все суда в Черном море могут быть атакованы украинской армией в рамках усилий Киева по ослаблению Москвы. Такую позицию он высказал в комментарии изданию Politico.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Markus Schreiber / AP Фото: Markus Schreiber / AP

«Все, что русские перевозят туда-сюда по Черному морю,— это наши реальные военные цели»,— заявил советник президента Украины.

По словам господина Устенко, такие меры станут ответом на выход России из зерновой сделки, а также на серию ракетных ударов по украинским сельскохозяйственным складам и портам. «Эта история началась с того, что Россия блокировала зерновой коридор, угрожала нападением на наши суда, разрушала наши порты. Наша морская инфраструктура постоянно подвергается атакам»,— отметил он.

19 июля Минобороны России сообщило, что с 20 июля все суда, идущие через Черное море в украинские порты, могут признаваться военными целями. МИД России уточнил, что военное ведомство может запросить проверку судна, если посчитает его потенциальным перевозчиком военных грузов.

Позднее, 4 августа, Госгидрография, подведомственная Министерству инфраструктуры Украины, опубликовала прибрежное уведомление, в котором объявила акватории российских портов Анапы, Новороссийска, Геленджика, Туапсе, Сочи и Тамани зоной военной угрозы. Украина уже атаковала порт Новороссийска и несколько военных кораблей, сопровождавших, по сообщению Минобороны, гражданские суда. В частности, сообщалось об атаке танкера «Сиг». Отметим, что ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицал атаки на гражданские суда.

Как писал Bloomberg, на фоне этих атак мировые цены на нефть и зерно выросли.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».