Лада Дэнс находится в состоянии средней тяжести после ДТП

Лада Дэнс находится в клиническом госпитале им. Н. Бурденко в состоянии средней тяжести, сообщил директор певицы Сергей Пудовкин. Она попала в аварию на трассе М-2 «Крым» под Москвой.

Господин Пудовкин рассказал ТАСС, что певица была госпитализирована «с помощью медицины катастроф». Она попала в ДТП, когда ехала с корпоративного выступления. «Не понятно, кто виноват в аварии. Сейчас находится в клинике Бурденко. Все надеемся на самый лучший исход ситуации»,— сказал господин Пудовкин.

ДТП произошло вечером 5 августа. На трассе М-2 «Крым» в Подмосковье по направлению движения от Москвы столкнулись три автомобиля, пострадали четыре человека, сообщало региональное управление МВД. По информации источника ТАСС, Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму.

Леонид Уварчев