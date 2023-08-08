В Якутии прошли похороны первого президента республики Николаева

Первого президента Якутии Михаила Николаева похоронили в его родном селе Октемцы, сообщила пресс-служба правительства республики. После гражданской панихиды прошло отпевание в Троицком храме села Чапаево Хангаласского улуса.

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Богослужение совершил архиепископ Якутский и Ленский Роман, он также озвучил послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла с соболезнованиями. В здании Малой Академии наук в селе Чапаево был организован траурный митинг, на котором присутствовал глава Якутии Айсен Николаев. Он заявил, что под руководством господина Николаева регион стал «примером современного государственного строительства», сообщает ТАСС.

Михаил Николаев в 1989 году был избран председателем Верховного совета республики, в декабре 1991 года — президентом Якутии. Он занимал этот пост до 2002 года. Он умер 4 августа в возрасте 85 лет. В республике объявлен траур с 5 по 8 августа включительно. Первая часть траурной церемонии состоялась 6 августа в Москве, в постоянном представительстве Якутии при президенте РФ.

Лаура Кеффер