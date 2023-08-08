В Якутии попрощались с первым президентом Михаилом Николаевым

В Якутске в понедельник завершилась церемония прощания с первым президентом Якутии Михаилом Николаевым. Он скончался 4 августа на 86-м году жизни, в связи с чем с 5 августа в республике был объявлен четырехдневный траур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

Первая часть траурной церемонии состоялась 6 августа в Москве, в постоянном представительстве Якутии при президенте РФ. На панихиде была зачитана телеграмма с соболезнованиями от президента Владимира Путина, который отметил, что господин Николаев «искренне любил родной край, многое сделал для его социально-экономического развития» и внес значимый вклад в укрепление межнационального мира и согласия в России.

На следующий день прощание с Михаилом Николаевым продолжилось в Государственном театре оперы и балета в Якутске. «Нет таких слов, которыми можно описать все то, что Михаил Ефимович сделал для Якутии,— сказал глава республики Айсен Николаев.— В нем всегда умело сочетались принципиальность, сила, непреклонная воля и исключительная человечность, любовь к людям». Для каждого якутянина Михаил Николаев был «свой, родной, первый, великий, наш», добавил он.

Председатель Ил Тумэн (парламента) Якутии Алексей Еремеев подчеркнул, что Михаил Николаев по праву считается основателем новой республики: «С самого начала он повторял: Якутия в составе великой России, и именно он повел за собой многие национальные республики 31 марта 1992 года на подписание федеративного договора». Одним из самых больших достижений первого президента господин Еремеев назвал подписание в 1992 году соглашения о разграничении государственной собственности и создание компании «Алмазы России — Саха» (АЛРОСА), которая до сих пор является самым крупным налогоплательщиком республики.

Второй президент Якутии Вячеслав Штыров, который в 1991–1994 годах был вице-президентом и председателем правительства республики, назвал Михаила Николаева государственным деятелем российского масштаба. «Михаил Ефимович сыграл огромную роль как глава субъекта в подписании федеративного договора. В 1992 году мы впервые формировали бюджет в совершенно новых условиях, когда распался союзный центр, когда перераспределились полномочия. И я помню, как Михаил Ефимович говорил членам правительства о том, что надо заботиться не только о своих проблемах, но и честно выполнять свои обязательства перед федерацией, что это принципиально важно для того, чтобы сохранить в тот период времени нашу Российскую Федерацию»,— вспоминал господин Штыров.

Михаил Николаев в 1989–1991 годах возглавлял Верховный совет Якутской АССР, а в декабре 1991-го был избран первым президентом республики и занимал этот пост до января 2002 года. В 2002–2010 годах был членом Совета федерации и заместителем председателя верхней палаты, а с 2011 по 2016 год — депутатом Госдумы. После этого занимал должность государственного советника Якутии. Господин Николаев будет похоронен 8 августа в родном якутском селе Октёмцы.

Николай Борисов, Якутск