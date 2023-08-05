В Якутии объявлен траур в связи со смертью первого президента Михаила Николаева

Глава Якутии Айсен Николаев объявил четырехдневный траур в связи со смертью первого президента республики Михаила Николаева. Ему было 85 лет. Траур продлится с 5 по 8 августа включительно.

По местным телеканалам показали видеообращение Айсена Николаева в связи со смертью Михаила Николаева. «Нет человека в современной истории Якутии, который бы сделал больше для многонационального народа Якутии. Нет руководителя, который был бы таким близким и родным для простых людей»,— сказал действующий глава республики.

Михаил Николаев родился 13 ноября 1937 года в Якутской АССР. Работал зампредом Совета министров Якутской АССР, министром сельского хозяйства республики, секретарем якутского обкома КПСС. В 1989 году был избран председателем Верховного совета республики, в декабре 1991 года — президентом Якутии. Он занимал этот пост до 2002 года. После этого, до 2010 года, был зампредом Совета федерации, в 2011–2016 годах работал депутатом Госдумы. После этого занимал должность государственного советника Якутии. Член «Единой России».

За Михаилом Николаевым был законодательно закреплен статус первого президента Якутии. Он имел право посещать заседания заксобрания и другие официальные мероприятия.

Леонид Уварчев