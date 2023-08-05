Умер первый президент Якутии Михаил Николаев

Первый президент Якутии, бывший вице-спикер Совета федерации Михаил Николаев умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщил действующий глава региона Айсен Николаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Николаев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Николаев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Не хочу, не могу осознать... Михаил Ефимович Николаев, душа нашего народа… Нет слов, чтобы выразить эту огромную утрату. <...> До последнего дня он жил интересами людей. И в последнем нашем разговоре, как всегда мы много говорили о будущем Якутии, благополучии ее жителей. Кто бы знал, что таких душевных разговоров больше не повторится... Это горе»,— написал глава региона в Telegram.

Помощник политика Иван Николаев сообщил Sakhalife, что экс-глава республики умер в Москве.

Михаил Николаев родился 13 ноября 1937 года в Якутской АССР. Работал зампредом Совета министров Якутской АССР, министром сельского хозяйства республики, секретарем якутского обкома КПСС. В 1989 году был избран председателем Верховного совета республики, в декабре 1991 года — президентом Якутии. Он занимал этот пост до 2002 года. После этого, до 2010 года, был зампредом Совета федерации, в 2011–2016 годах работал депутатом Госдумы. После этого занимал должность государственного советника Якутии. Член «Единой России».

За Михаилом Николаевым был законодательно закреплен статус первого президента Якутии. Он имел право посещать заседания заксобрания и другие официальные мероприятия.

Леонид Уварчев