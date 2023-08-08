Долг обеспечением красен

В июле банки установили новый рекорд по выдаче розничных кредитов. Объем превысил 1,5 трлн руб., что в 1,8 раза выше показателя годовой давности. При этом наибольшие темпы роста и рекордные значения демонстрируют сегменты автокредитования и POS-кредитования на фоне отложенного спроса клиентов. Вместе с тем, сегмент кредитов наличными стагнирует, в том числе в условиях жестких мер Банк России по сдерживанию роста необеспеченного кредитования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По итогам июля 2023 года банки выдали физическим лицам кредитов рекордный объем кредитов — на общую сумму 1,53 трлн руб., следует из данных экспресс-мониторинга Frank RG. Это результат на 4,65% превысил показатель июня, и в 1,8 раза – результат годовой давности.

Наибольшие темпы роста показали сегменты автокредитования и POS-кредитования.

По итогам отчетного периода, банки выдали гражданам 113,6 тыс. автокредитов на сумму 165 млрд руб. Это на 37% и 30% больше, чем в июне текущего года. При этом сегмент автокредитования обновляет рекордные результаты с апреля текущего года. Сегмент растет на фоне реализации отложенного спроса, опасений населения дальнейшего роста стоимости автомобилей и наполнения рынка китайскими моделями (см. «Ъ» от 4 июля и от 31 июля).

В сегменте POS-кредитования объем выдач за месяц достиг 41,5 млрд руб., на 10,5% больше чем в июне текущего года. В количественном выражении показатель вырос на 4,65% до 1,23 млн кредитов. Это произошло на фоне роста среднего размера кредита, который достиг 33,7 тыс. руб. Такие результаты в сегменте вполне ожидаемы на фоне роста цен на потребительские товары, в том числе и бытовую технику.

Вместе с тем объем выдачи кредитов наличными остался фактически на уровне предыдущего месяца — 665,4 млрд руб. (рост на символические 0,22%). В количественном выражении выдачи даже сократились на 2,2%, до 3,1 млн шт.

Объем выдачи едва превысил уровень сентября 2021 года при том, что накопленная инфляция с тех пор составила порядка 15%, отмечает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. «Рост объемов при сокращении количества выдаваемых кредитов – естественная ситуация, когда банки делают ставку на надежных и проверенных заемщиков, предпочитая не наращивать риски кредитования "с улицы", но повышая доверие к действующим клиентам с историей обслуживания в банке», — говорит эксперт.

Рост потребительского кредитования – процесс, с одной стороны поддерживаемый высоким аппетитом банков к риску, с другой – увеличивающейся потребительской активностью. С учетом этих факторов можно ожидать, что перспективы дальнейшего наращивания портфелей достаточно широкие, ожидает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Однако Банк России принимает меры для сдерживания роста долговой нагрузки населения. С учетом этого можно ожидать меньших темпов роста в сегменте необеспеченного кредитования. Что касается ожидаемого роста ключевой ставки, то негативное влияние ее может сказаться на ипотеке, указывает господин Пивень, тогда как в остальных сегментах влияние менее значительное.

Полина Трифонова