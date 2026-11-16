Призраки из семейного шкафа

Призраки из семейных шкафов населяют и другие фильмы амстердамской программы. Канадская картина «Тихая ночь, горящий дом» снята Кэролом Нгуеном, режиссером вьетнамского происхождения. Он интервьюирует своего отца по поводу семейной драмы 20-летней давности: тот был свидетелем панической атаки своего брата, оставил его всего на 15 минут — и в это время «дядя Тах» выбросился из окна. Оставшегося в живых брата до сих пор мучает совесть, а его сын вплетает эту личную коллизию в контекст вьетнамской истории и социальной жизни. Выясняется, что погибший пережил тяжелый опыт беженца, десятилетиями скрывал свои психозы, а когда болезнь вышла наружу, попал в руки бездушных психиатров. Его вдова и отец режиссера вспоминают об испытаниях, через которые пришлось пройти их поколению. Все это становится полной неожиданностью для живущих в Канаде молодых членов семьи: ее тяжелая история открывается во время совместной поездки во Вьетнам, организованной режиссером для съемок.