Призраки из семейного шкафа
Продолжается фестиваль документального кино IDFA
На фестивале IDFA в Амстердаме показали нидерландско-китайский фильм «Год призрака». Об этой и других картинах, выполненных в жанре докудрамы и в большинстве случаев основанных на семейных воспоминаниях, рассказывает Андрей Плахов.
Режиссер Луи Хотхотхот (вероятно, псевдоним) дебютировал пять лет назад фильмом «Четыре путешествия», где исследовал болезненные последствия китайской демографической политики «одна семья — один ребенок». В новой картине затрагивается та же тема, но она сочетается с целым рядом других. Самое интересное, что глобальные исторические и общественные процессы автор рассматривает через призму личного опыта и собственной семьи.
Картина начинается с того, что режиссеру, живущему в Нидерландах со своей голландской подругой, приходит сообщение, что его отец при смерти. Луи вылетает в Пекин, но вокруг разгар эпидемии ковида, и его заключают на месяц в карантин. За это время старик умирает в провинциальном китайском городе, и сыну не удается его похоронить. Овдовевшая мать впадает в депрессию, но отказывается переехать в столицу к дочери: не хочет покидать место, где лежит прах мужа и, как она убеждена, обитает его призрак. Но это не единственная причина: мы узнаем много нового по мере того, как фильм погружает зрителя в турбулентную предысторию семьи.
Молодость родителей режиссера, вышедших из разных классов китайского общества, пришлась на время расцвета социалистического энтузиазма, потом они застали времена жестоких политэкономических экспериментов. Их первая дочь утонула в двухлетнем возрасте, мать родила другую, а потом сына. Поскольку заводить второго ребенка было запрещено, пришлось переехать в другой город и дать огромную взятку властям. Оба семейных клана — со стороны отца и матери — считали ее виноватой в смерти дочери, и новая девочка не могла компенсировать потерю. А сын, с одной стороны, был гордостью семьи как представитель мужского пола, с другой — первое время находился в полулегальном статусе «черного ребенка»: так называли в Китае детей, рожденных вопреки основам государственной семейной политики.
Теперь брат — успешный режиссер, обосновавшийся в Европе, а сестра — неудачница с сомнительной работой и неустроенной личной жизнью. Она истерична, завистлива и обвиняет в своих несчастьях окружающих. Постепенно мы понимаем, что ее характер сформировался под давлением атмосферы мизогинии, типичной для многих китайских семей: девочку недостаточно любили, наказывали и задвигали на второй план. И это еще далеко не самый тяжелый случай. Раньше бывало и похуже: бабушка режиссера даже пыталась задушить дочь, чтобы от нее избавиться.
Таким образом, ключевой темой фильма становится положение женщины в семье и обществе. Но это не социология, которая часто ассоциируется с документальным кино, а скорее экранная поэзия, личное авторское высказывание.
По структуре, художественным средствам и вызываемым эмоциям фильм выглядит практически игровым, исполненным первоклассными актерами. Луи Хотхотхот рассказывает о переживаниях из-за смерти отца, винит себя в эгоизме и в том, что ради успешной международной карьеры изменил семье и родине. Он снова и снова возвращается к фамильным преданиям, воспроизводит их на экране с помощью анимации, своего рода театра теней. Это создает объемную картину микросоциума — разветвленного семейного древа.
При всем драматизме основной линии в ней находится место и для комедийных фрагментов: в них отрефлексирован несгибаемый китайский характер. Уморительно смотрится поединок матери и сестры — двух железных леди, закаленных жизненными испытаниями. Неожиданно обе выходят из кризиса и даже неплохо обустраиваются. Сестра выходит замуж за симпатичного безалаберного айтишника, с головой погруженного в мир ИИ. Мать, несломленная и возродившаяся, танцует на улице с коляской из супермаркета: эта финальная сцена напоминает улыбку феллиниевской Кабирии. Вопреки трудностям жизнь продолжается. А вот у самого Луи, оторвавшегося от корней, так и не вышло создать прочную семью с голландской партнершей.
Призраки из семейных шкафов населяют и другие фильмы амстердамской программы. Канадская картина «Тихая ночь, горящий дом» снята Кэролом Нгуеном, режиссером вьетнамского происхождения. Он интервьюирует своего отца по поводу семейной драмы 20-летней давности: тот был свидетелем панической атаки своего брата, оставил его всего на 15 минут — и в это время «дядя Тах» выбросился из окна. Оставшегося в живых брата до сих пор мучает совесть, а его сын вплетает эту личную коллизию в контекст вьетнамской истории и социальной жизни. Выясняется, что погибший пережил тяжелый опыт беженца, десятилетиями скрывал свои психозы, а когда болезнь вышла наружу, попал в руки бездушных психиатров. Его вдова и отец режиссера вспоминают об испытаниях, через которые пришлось пройти их поколению. Все это становится полной неожиданностью для живущих в Канаде молодых членов семьи: ее тяжелая история открывается во время совместной поездки во Вьетнам, организованной режиссером для съемок.
Фильмы IDFA становятся, помимо прочего, сеансом семейной терапии. Это относится и к картине «Хазара-таун» о семье хазарейцев, бежавших из Афганистана (“Ъ” писал об этом 13 ноября). Ее с восторгом приняли зрители фестиваля, а режиссер Хадим Даи прямо на премьере встретился с родственниками, рассеянными по всему миру.