Трамп: Россия действует на Украине не в полную силу
Вооруженные силы России действуют на Украине не в полную силу, заявил президент США Дональд Трамп. По его мнению, президент России Владимир Путин мог бы «быть намного жестче», но предпочитает этого не делать.
«Путин несколько мягок в отношении Украины. Честно говоря, я думаю, что он мог быть намного жестче»,— сказал Дональд Трамп журналистам (цитата по Reuters). По его мнению, Владимир Путин хочет завершения конфликта.
Дональд Трамп добавил, что планирует обсудить тему урегулирования на Украине с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне, который пройдет 18-19 ноября.