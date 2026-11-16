Ушаков рассказал о формате встречи Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

«Лидеры переходят на рабочий завтрак, который исключительно посвящен будет внешнеполитической проблематике. Этот завтрак будет в узком составе — президент и несколько человек с каждой стороны. Весьма узкий состав. Сейчас как раз обсуждается»,— сообщил господин Ушаков. Среди тем, которые затронут стороны, помощник президента перечислил взаимодействие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, конфликт на Украине, Корейский полуостров.