Ушаков рассказал о формате встречи Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 18 ноября. Сначала они встретятся в расширенном составе на самом саммите, а позднее — во время рабочего завтрака. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
На первой встрече стороны обсудят сотрудничество в области экономики, в том числе энергетику, финансы, технологии, искусственный интеллект. Рабочий завтрак будет посвящен вопросам внешней политики.
«Лидеры переходят на рабочий завтрак, который исключительно посвящен будет внешнеполитической проблематике. Этот завтрак будет в узком составе — президент и несколько человек с каждой стороны. Весьма узкий состав. Сейчас как раз обсуждается»,— сообщил господин Ушаков. Среди тем, которые затронут стороны, помощник президента перечислил взаимодействие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, конфликт на Украине, Корейский полуостров.
Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в объединение входит 21 страна. На саммите планируется провести трехстороннюю встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.